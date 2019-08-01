Бегунью придержали в суде

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня не сможет выступить на стартующем в конце сентября в Дохе чемпионате мира по легкой атлетике. Это вытекает из решения Федерального суда Швейцарии, в котором Семеня пытается опротестовать правила Международной федерации легкой атлетики (IAAF), предписывающие спортсменкам с аномально высоким естественным уровнем тестостерона принимать препараты, снижающие его концентрацию. Во вторник суд отменил свое же решение о временной приостановке применения оспариваемых Семеней правил IAAF. Впрочем, точку в противостоянии южноафриканской спортсменки и легкоатлетической федерации пока ставить рано. Кастер Семеня пообещала продолжить борьбу за отмену дискриминационного, по ее мнению, правила.

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 в беге на 800 метров (лондонское золото было присуждено Семене в 2017 году после дисквалификации россиянки Марии Савиновой) все же не сможет принять участие в стартующем 27 сентября в Дохе чемпионате мира по легкой атлетике. Это стало следствием решения Федерального суда Швейцарии, в производстве которого находится иск Семени против IAAF. Федерация постановила, что спортсменки с аномально высоким естественным уровнем тестостерона могут выступать в женских соревнованиях только при условии, что будут принимать препараты, снижающие концентрацию мужского гормона.

В июне швейцарский суд после обращения в него Семени предписал приостановить применение правил IAAF, чем открыл южноафриканке путь к участию в мировом первенстве.

Однако теперь суд пересмотрел свое решение и снял ограничения на применение регламента IAAF.

Кастер Семеня, комментируя решение суда, отметила, что, хоть и расстроена тем, что не выступит в Дохе, не намерена прекращать борьбу как за свои права, так и за права спортсменок, попавших в похожую ситуацию. Адвокат спортсменки Дороти Шрэмм добавила, что решение швейцарского суда сугубо «процедурное» и не означает, что иск Семени отклонен. «Мы продолжим борьбу. Исход гонки решается на финише»,— отметила госпожа Шрэмм.

Напомним, что активное противостояние Кастер Семени и IAAF началось в 2018 году, после того как федерация одобрила новые правила допуска спортсменок к соревнованиям. Хотя отношения между спортсменкой и федерацией всегда были непростыми. Еще в 2009 году, когда Семеня стала чемпионкой мира на 800-метровке, опередив ближайшую преследовательницу на 2,5 сек., многие ее соперницы обращали внимание на то, что она больше похожа на мужчину, чем на женщину.

Проведенная IAAF с привлечением медиков различных специальностей экспертиза не позволила однозначно установить, что Семеня не является женщиной.

Однако у нее была диагностирована гиперандрогения (синдром, при котором за счет повышенного содержания мужских гормонов у женщин появляются характерные для мужчин признаки). В результате IAAF инициировала научное исследование, в ходе которого подтвердилось, что спортсменки с аномально высоким содержанием гормона преодолевали дистанции от 400 м до мили на 1,8–2,8% быстрее. Это и стало основанием для внесения в регламент IAAF положений, оспариваемых Семеней. По новым правилам участницы соревнований должны не только быть женщинами по документам, но еще и уровень тестостерона в их крови не должен превышать 5 нмоль/л согласно данным мониторинга за полгода, предшествующие участию в соревновании. У абсолютного большинства женщин показатели тестостерона составляют 0,12–1,79 нмоль/л. У мужчин после полового созревания уровень колеблется в диапазоне 7,7–29,4 нмоль/л.

Решение IAAF вызвало неоднозначную реакцию в мире. Многие спортсменки его приветствовали. Например, на сторону IAAF встала легендарная теннисистка и активная сторонница ЛГБТ-сообщества Мартина Навратилова, которая заметила, что уравнивание спортсменок с аномально высоким содержанием мужских гормонов с другими женщинами — «безумие и мошенничество». Совет по правам человека ООН, в свою очередь, по предложению ЮАР принял резолюцию, осуждающую позицию IAAF. В резолюции говорилось, что государства должны обеспечить, чтобы спортивные организации воздерживались от внедрения практик, вынуждающих спортсменок «проходить необязательные и унизительные медицинские процедуры».

Александр Петров