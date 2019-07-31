Швеция готова присоединиться к механизму INSTEX

Швеция намерена продолжать торговлю с Ираном, для этого она готова присоединиться к механизму финансовых трансакций с INSTEX для обхода санкций США, заявил шведский посол в России Петер Эриксон. «Насколько я знаю, Швеция намерена присоединиться к этому механизму. Мы хотели бы продолжать торговлю с Ираном, мы поддерживаем СВПД»,— сказал господин Эриксон (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, торговля между Стокгольмом и Тегераном в первый год после принятия СВПД шла хорошо.

В конце июня Великобритания, Франция и Германия запустили INSTEX. Этот механизм доступен для всех стран-участниц ЕС. Цель проекта — оградить от американских санкций в отношении Ирана традиционные финансовые компании, продолжая экономическое сотрудничество с этой страной.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном — в материале “Ъ”.