Структура «Роснефти» стала акционером «Петербургской топливной компании»

Подконтрольное ПАО «НК "Роснефть"» ООО «РН-Региональные продажи» стало учредителем ООО «Петербургская топливная компания» (ПТК), следует из данных ЕГРЮЛ. Сведения внесены 30 июля, размер доли составляет 100%.

По данным “Ъ-СПб”, сегодня стороны могут официально объявить о сделке. Как сообщалось ранее, «Роснефть» ведет переговоры о покупке крупнейшего в Санкт-Петербурге независимого топливного оператора — ПТК. Таким образом, «Роснефть» может занять 27% топливного рынка Санкт-Петербурга. Сделка существенна даже в контексте всего розничного бизнеса «Роснефти» и может увеличить число ее АЗС в России почти на 5%, до 3,1 тыс. штук.

Суммарно ПТК управляет 142 АЗС в Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и в Карелии. Собеседники “Ъ-СПб” на топливном рынке Петербурга связывают ПТК с предпринимателем Владимиром Барсуковым (Кумариным), который считается лидером тамбовской преступной группировки. С 2004 года ПТК руководил бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Антонов. В период его работы в Смольном (1997-2002 годы) администрация продала принадлежащие городу 14,5% акций ПТК, так как реально влиять на политику компании с таким небольшим пакетом невозможно, объясняли чиновники. Сам господин Антонов в 2007 году отрицал связь ПТК с бизнесменом Барсуковым.

Яна Войцеховская