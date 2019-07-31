WP: США продлят исключение на сотрудничество с Ираном по некоторым атомным проектам

Президент США Дональд Трамп решил продлить срок разрешения для России и некоторых стран Европы на сотрудничество по трем проектам Ирана, которые подпали под санкции, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Об этом решении Вашингтон объявит уже на этой неделе.

По информации издания, господин Трамп прислушался к словам министра финансов Стивена Мнучина. Против продления исключений выступали советник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео. При этом господин Помпео поддержит решение президента, когда об этом будет объявлено официально.

Исключение коснется работы на исследовательском реакторе в Араке, заводе по обогащению урана в Фордо, а также на атомной электростанции «Бушер». До этого Вашингтон не стал продлевать разрешение на переправку излишков тяжелой воды в Оман и вывоз излишков обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран.

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Согласно ему, в 2023 году иранский парламент должен был ратифицировать дополнительный протокол МАГАТЭ, расширяющий полномочия инспекторов агентства. Однако в мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались. С июля Тегеран начал обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в СВПД.

О том, как мировые державы спасают ядерную сделку с Тегераном,— в публикации “Ъ”.