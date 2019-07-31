Емелю оставили без «бригады»

Пожизненным лишением свободы для двух подсудимых и заключением в колонию строгого режима на сроки от 18 до 23 лет еще пятерых завершился в Московском окружном военном суде (МОВС) процесс по делу участников брянской банды Николая Емельянова (Емеля). В общей сложности разветвленной преступной группировке приписывают десятки убийств, но нынешние фигуранты обвинялись в шести заказных расправах над другими лидерами криминального мира. Сам Емеля еще в 2009 году скрылся от правоохранителей и до сих пор находится в розыске. Подсудимые вины не признали, называя выдвинутые против них обвинения оговором.

О том, что в Бутырском суде столицы (по решению Верховного суда РФ МОВС проводил здесь выездное заседание) огласят приговор членам особо опасной банды, было ясно уже при входе. У подъезда, а также перед залом заседаний дежурили усиленные наряды полиции с автоматами, приставы и кинолог с собакой. На оглашение приговора пришли около двух десятков потерпевших и родных подсудимых. Последние постоянно пытались через спины силовиков пообщаться с обвиняемыми, по репликам было ясно, что на благополучный исход процесса ни те ни другие не рассчитывали. Дело в том, что несколько дней назад присяжные МОВС признали всех подсудимых — Игоря Галанцева, Сергея Новгородова, Игоря Семенова, Андрея Гурова, Олега Терешина, Геннадия Баронова и Петра Турлаева — в зависимости от роли каждого виновными в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ), бандитизме (ст. 209), убийствах (ст. 105), незаконном обороте оружия (ст. 222) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317). Отметим, что это был второй процесс по делу этих фигурантов: в 2015 году присяжные того же МОВС оправдали почти всех членов банды. Прокуратура опротестовала приговор, и Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение, посчитав, что процесс проходил с нарушениями УПК, а присяжные и свидетели подвергались давлению и угрозам.

На этот раз после вынесения обвинительного вердикта прокуроры запросили для лидера «бригады» киллеров Игоря Галанцева (Гэлл) и штатного исполнителя убийств Сергея Новгородова пожизненное заключение, а для их сообщников, участвовавших в нападениях и выслеживавших жертв,— от 20 до 25 лет колонии строгого режима.

В начале оглашения приговора председательствующий Михаил Кудашкин напомнил, что вердиктом присяжных подсудимые были признаны виновными во всех шести вменявшихся им следствием убийствах. Во всех случаях речь шла о заказных расправах над лидерами других криминальных группировок. Первый эпизод касается убийства в 2003 году в Брянске криминального авторитета Василия Богданова (Басист): он был расстрелян возле кафе «Шанс» из автомата, когда вышел покурить. В январе 2004 года в своей квартире был застрелен другой «авторитет», некий Сулуков. В этом случае киллер втерся в доверие к жертве, и тот беспрепятственно впустил его к себе домой. В дальнейшем киллер неожиданно явился в милицию с явкой с повинной, и раскаявшемуся бандиту выделили охрану. Однако в январе 2005 года он решил незаметно от всех съездить в Обнинск, где и был расстрелян выследившими его бывшими коллегами. А спустя полгода члены банды застрелили возле кафе в поселке Сечь (Брянская область) еще одного криминального авторитета Василия Петрова, возглавлявшего группировку спортсменов-боксеров. Следующее убийство «бригада» совершила в июне 2006 года, ликвидировав лидера местной чечено-дагестанской группировки Виктора Магамедова (Гриня), незадолго до этого разругавшегося с Николаем Емельяновым. Наконец, спустя еще год возле здания Бежицкого райсуда в Брянске бандиты расстреляли местного криминального авторитета Андрея Бадия, также не поладившего с Емелей.

Кроме того, Петр Турлаев обвинялся в том, что тяжело ранил в 2003 году из травматического пистолета двух милиционеров, потребовавших у него документы для проверки.

В результате председательствующий приговорил Игоря Галанцева и Сергея Новгородова к пожизненному заключению, Геннадия Баронова и Петра Турлаева — к 21 году колонии, Игоря Семенова — к 19 годам, а Андрея Гурова, Олега Терешина — к 18 годам колонии. При этом суд удовлетворил заявленные в суде потерпевшими иски о выплате компенсаций потерпевшим.

Подсудимые и их защитники намерены обжаловать приговор. В частности, по мнению защиты, обвинение строилось лишь на показаниях свидетелей, часто их менявших. Зато, говорят адвокаты, когда свидетели начинали говорить о давлении со стороны следствия, председательствующий якобы прерывал их и требовал вывода присяжных в совещательную комнату на том основании, что это «процессуальные вопросы». Защита считает, что таким образом нарушались норы УПК.

Алексей Соковнин