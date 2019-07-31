Европа просела на дорожку

Волна распродажи прокатилась по европейскому фондовому рынку. 30 июля в результате падения на 1,8–2,8% ведущие европейские индексы вернулись к значениям начала лета. Инвесторы обеспокоены слабыми данными по экономике еврозоны, отчетностями крупных компаний, а также перспективами «Брексита». Впрочем, продажи имели локальный характер и слабое влияние на фондовые рынки других стран. В частности, индекс Московской биржи завершил торги пусть и символическим (0,23%), но ростом, поддержку ему оказало повышение цен на нефть.

В ходе торгов 30 июля европейские фондовые индексы упали в пределах 3% и вернулись к уровням июня. По итогам дня немецкий DAX потерял 2,2%, опустившись до минимальной отметки с 18 июня, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB снизились на 1,8% и 2,1% соответственно, вернувшись к значениям 28 июня. В результате падения на 2,8% испанский индекс IBEX опустился к уровням начала лета. Столь стремительно европейские индексы не снижались полгода. В феврале Европейская комиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны, что спровоцировало падение европейских индексов на 1,8–2,7%.

Текущая распродажа произошла на фоне слабых опережающих индикаторов в зоне евро. Во вторник Европейская комиссия сообщила о том, что сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле 2019 года опустился до 102,7 пункта со 103,3 пункта в июне. Значение показателя стало минимальным с марта 2016 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 102,6 пункта.

Добавили нервозности инвесторам слабые финансовые показатели и прогнозы европейских компаний Bayer и Lufthansa. Так, чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна в первом полугодии снизилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль крупнейшей немецкой авиакомпании упала во втором квартале в 3,3 раза. В таких условиях их акции подешевели на 3,3% и 6% соответственно. «Инвесторы обеспокоены разочаровывающими данными по росту экономики в странах ЕС, а также возможными последствиями новой сделки по "Брекситу" для ЕС, которую начал продвигать новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чья позиция более категорична, чем у Терезы Мэй»,— отмечает портфельный управляющий «Райффайзен Капитала» София Кирсанова.

Вместе с тем пессимистичные настроения европейских инвесторов практически не отразились на остальных фондовых рынках.

Большинство азиатских фондовых индексов завершили ростом торги во вторник на итогах июльского заседания Банка Японии и закрылись раньше начала торгов в Европе. Японский индекс Nikkei 225, китайский Shanghai Composite, южнокорейский KOSPI выросли в пределах 0,5%. Американские индексы начали торги снижением на 0,5%, но к 18:30 потери были уже менее значительными — в пределах 0,2%. Завидную устойчивость к европейской распродаже продемонстрировали и российские индексы. В ходе торгов рублевый индекс Московской биржи снижался на 0,5%, до 2714 пунктов, но завершил день возле значений закрытия понедельника 2734,68 пункта. По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, российскому рынку помогает рост цены на нефть и реинвестирование части дивидендов в акции. По данным агентства Reuters, стоимость нефти Brent во вторник выросла на 1,3%, до $64,5 за баррель. «Дальнейшая динамика рынков будет во многом определяться итогами заседания ФРС. Если регулятор не просто снизит ставку, а даст четкий сигнал о начале цикла смягчения денежной политики, котировки могут получить очередной допинг и возобновить рост»,— отмечает господин Суверов.

Виталий Гайдаев