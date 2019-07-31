В «Сапсан» подсели повара

В составе бенефициаров оператора бортового сервиса на поездах «Сапсан» произошли изменения. Новый инвестор ООО «Модуль» может быть связан с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым, который ранее контролировал этот бизнес. Возобновление интереса к активу эксперты связывают с планами ОАО РЖД по расширению парка с 16 до 29 поездов «Сапсан», что существенно увеличит спрос на бортовое питание.

О том, что в числе собственников ООО «ЕСП-Сервис» появились структуры, которые могут быть близки к совладельцу УГМК Искандару Махмудову (занимает 18-е место в рейтинге Forbes с состоянием $6,6 млрд) и его партнерам, стало известно из данных ЕГРЮЛ. «ЕСП-Сервис» входит в RBE Group Андрея Шокина и выступает единственным оператором бортового сервиса на поездах «Сапсан». По 50% компании принадлежат совладельцу RBE Group Николаю Рузанову и ООО «Салексим».

В июне 60% в «Салексим» получило ООО «Модуль», чьим владельцем и гендиректором указан Павел Савченко. Остальной долей владеет Андрей Шокин. Господин Савченко также возглавляет ООО «Соймонов», которое принадлежит Александру Боярову. Он, в свою очередь, выступает гендиректором ООО «Рикко Инвест», где 30% у члена совета директоров УГМК Александра Тукацинского. В 2017 году «Рикко Инвест» и ООО «Сантар» господина Махмудова и Андрея Бокарева (62-е место в списке Forbes с состоянием $1,5 млрд) создали ООО «Экотехстрой Владимир» для строительства станции по переработке мусора в Подмосковье. Но в 2018 году компании отказались от проекта и вышли из числа учредителей.

«ЕСП-Сервис», по собственным данным, обеспечивает поезда «Сапсан» продуктами, занимается обслуживанием пассажиров, а также продажей еды в вагонах-бистро. Всего для ОАО РЖД поставляется более 20 тыс. рационов в сутки, которые обеспечивают питанием 36 тыс. пассажиров, сказано на сайте RBE Group. В 2017 году выручка «ЕСП-Сервис» выросла на 17,79%, до 1,73 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 21,01%, до 100,99 млн руб., год к году (данные «СПАРК-Интерфакс»).

ЕСП создана в 2007 году структурами ОАО РЖД и ресторанным холдингом «Арпиком» (рестораны Goodman, «Колбасофф» и др.), которым владели ресторатор Михаил Зельман и Искандар Махмудов. В 2010 году ЕСП вошла в группу Food Service Capital, созданную на базе ресторанных активов партнеров, а в конце 2013 года Михаил Зельман вышел из бизнеса. Тогда единственным владельцем группы стал господин Махмудов. Годом позже ЕСП вошла в состав RBE Group, а в 2017 году стало известно, что Искандар Махмудов отказался от развития ресторанных проектов.

Если допустить, что продажа «ЕСП-Сервис» была номинальной сделкой, то можно предположить, что ее совершение было обусловлено защитой юридического интереса самого Искандара Махмудова, отмечает руководитель направления по коммерческим спорам юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Он не исключает, что в данном случае бизнесмен решил ограничить свою ответственность в бизнесе путем создания сложной структуры де-факто подконтрольных ему лиц. В приемной Искандара Махмудова, пресс-службе УГМК и RBE Group на вопросы “Ъ” не ответили. Связаться с Павлом Савченко, Александром Бояровым и Александром Тукацинским не удалось.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет ЕСП «жемчужиной» в портфеле активов RBE Group, который формирует до 90% стоимости всей группы (также включает сеть кафе Mgrillcafe, издателя бортовых журналов для поездов «Сапсан» и самолетов Utair и пр.). РЖД уже заключила контракт на 13 новых поездов «Сапсан» в дополнение к 16 имеющимся, что может привести к увеличению объема перевозок более чем на 40% в среднесрочной перспективе и росту спроса на бортовое питание, указывает эксперт. С учетом этого фактора и потенциала роста выручки ЕСП господин Бурмистров оценивает стоимость компании минимум в 1,5 млрд руб. В 2018 году объем перевозки поездами «Сапсан» вырос на 7%, до 5,5 млн человек, сообщало ОАО РЖД (в компании не предоставили комментарий). Единственный риск для ЕСП, отмечает господин Бурмистров, связан с возможной потерей контракта с железными дорогами.

Анатолий Костырев