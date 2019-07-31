Почувствуйте розницу

Все хорошо помнят выражение про мышей, которые плакали и кололись, но продолжали грызть кактус. В похожем положении находятся российские сотовые операторы. Который год они сетуют на то, что раздутые розничные сети теряют маржинальность, но продолжают поддерживать число салонов за счет более доходных направлений бизнеса. На днях факт того, что розница всех операторов избыточна, признал в интервью «Ведомостям» президент МТС Алексей Корня, недавно о том же говорил вице-президент по продажам и клиентскому сервису «Вымпелкома» Юрий Смагаринский.

Сотовая розница в непростом положении. Распознав, что новые смартфоны, появляющиеся на рынке, почти не отличаются друг от друга по функциональности, люди начинают обновлять их реже. Кроме того, они все чаще предпочитают покупать в интернете — возможно, устав от назойливости консультантов, желающих продать только те устройства, за которые получат бонус к зарплате, при этом желательно в комплекте с пакетом сотовой связи на год, потому что нужно выполнить план руководства по подключениям абонентов. Компетентность консультантов также может вызывать сомнения, когда в случае непредвиденных вопросов о характеристиках смартфонов они обращаются к Google. Не говоря уже о том, что цены не только на смартфоны, но и на аксессуары, которые операторы считают наиболее маржинальным сегментом, в онлайн-маркетплейсах обычно ниже. Онлайн-продажи смартфонов растут вдвое быстрее, чем рынок в целом.

Сегодня у крупнейших операторов в общей сложности более 15 тыс. салонов: у МТС — более 5,5 тыс., у «МегаФона» — более 4 тыс., у «Вымпелкома» после интеграции салонов «Евросети» — более 3 тыс., у Tele2 — тоже 3 тыс., но развиваются они по франшизе. Оптимальным количеством для каждого оператора было бы всего 1,5 тыс., оценивал ранее Юрий Смагаринский. Нет сомнений, что это повысило бы эффективность бизнеса: так, у крупнейшего ритейлера бытовой техники и электроники «М.Видео—Эльдорадо» сейчас всего семь специализированных точек m_mobile для продажи смартфонов, а средний оборот каждой составляет 142 млн руб. в год, что в разы выше, чем в сетях сотовых ритейлеров.

Но есть причина, по которой регулярные призывы операторов друг к другу сократить убыточные салоны не приводят к практическим действиям: ни одна из компаний не хочет отстать в конкуренции по насыщению рынка новыми сим-картами, число которых уже давно превысило население страны. Получается, что выйти из замкнутого круга раздутой розницы операторы не смогут, пока не перестанут мериться абонентскими базами.