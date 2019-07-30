Кубанский производитель продуктов бренда Greenadini банкротится

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Торговая компания ”Южный регион“», информация об этом опубликована в ЕФРСБ. С заявлением в суд обратилась Ирина Антонова, которой общество задолжало 31 млн руб. по арендной плате.

ООО «Торговая компания ”Южный регион“» занимается производством продуктов питания под брендом Greenadini. Компания выпускает имитированную икру из морских водорослей, кетчупы, рыбные паштеты, конфеты, специи (сообщается на страницах в социальных сетях компании). По данным «СПАРК-Интерфакс», Доходы от продажи компании в 2017 году составляли 523 млн руб., прибыль — 44 тыс. руб., чистые активы — 49,8 млн руб. Стопроцентным владельцем компании является Константин Брыкин, ранее занимавший пост председателя Краснодарского отделения общественной организации «Деловая Россия».

Андрей Ульченко