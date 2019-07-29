СМИ: «Зенит» может купить нападающего «Барселоны»

ФК «Зенит» может приобрести бразильского нападающего «Барселоны» Малкома. При этом петербуржцы якобы готовы предложить за 22-летнего игрока не менее €40 млн. Об этом сообщает испанская Marca.

Operacion Salida del Barca en marcha: Malcom, cerca del Zenit https://t.co/o9yXsE8h3Z — FichajesMARCA (@Marcatransfer) 29 июля 2019 г.

По данным источника, сам футболист не против уйти в другой клуб, поскольку после покупки Антуана Грузманна и возможного возвращения в «Барселону» Неймара его шансы на попадание в основной состав существенно уменьшаются.

Малком перешел в «Барселону» из французского «Бордо» за €41 млн. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Зенит» ведет переговоры о приобретении у «Милана» уругвайского защитника Диего Лаксальта. Также сообщалось, что «Ювентус» отказался продавать петербуржцам другого игрока обороны — Мериха Демирала.