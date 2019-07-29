29 июля, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

СМИ: «Зенит» может купить нападающего «Барселоны»

ФК «Зенит» может приобрести бразильского нападающего «Барселоны» Малкома. При этом петербуржцы якобы готовы предложить за 22-летнего игрока не менее €40 млн. Об этом сообщает испанская Marca.

По данным источника, сам футболист не против уйти в другой клуб, поскольку после покупки Антуана Грузманна и возможного возвращения в «Барселону» Неймара его шансы на попадание в основной состав существенно уменьшаются.

Малком перешел в «Барселону» из французского «Бордо» за €41 млн. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2023 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Зенит» ведет переговоры о приобретении у «Милана» уругвайского защитника Диего Лаксальта. Также сообщалось, что «Ювентус» отказался продавать петербуржцам другого игрока обороны — Мериха Демирала.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя