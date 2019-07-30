Упрощенный порядок сделок по общей долевой собственности вступает в силу 31 июля

С 31 июля сделки с недвижимостью в общей долевой собственности можно будет заключать без нотариуса. В соответствии со вступающими в силу изменениями в закон «О государственной регистрации недвижимости» договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, его подпишут все долевые собственники.

«Благодаря нововведению граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом»,— приводятся в сообщении пресс-службы Федеральной кадастровой палаты слова эксперта Надежды Лещенко.

В ведомстве отметили, что нововведение позволит снизить финансовую нагрузку на граждан и сделает процесс оборота недвижимости в общей долевой собственности более простым и доступным.