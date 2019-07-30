Наука объединила регионы

В рамках выставки «Иннопром-2019» власти Свердловской, Челябинской и Курганской областей договорились о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). На базе крупнейших вузов трех регионов будут организованы прикладные исследования для разработок в промышленном производстве. К соглашению уже присоединились крупные промышленные предприятия и объединения, включая группу «Синара», НПО автоматики, Южно-Уральский промышленный кластер.



Ученых и промышленников собирают в центр

Подписи под соглашением о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ) поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио главы Челябинской области Алексей Текслер и врио главы Курганской области Вадим Шумков. Документ был подписан 9 июля на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2019». По данным правительства Свердловской области, центр будет образован на основе сотрудничества между Уральским федеральным университетом (УрФУ, Екатеринбург), Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ, Челябинск) и Курганским государственным университетом.

Напомним, создание в России 20 научных центров мирового уровня и 15 научно-образовательных центров предусмотрено национальным проектом «Наука». Он подразумевает три направления: развитие научной и научно-производственной кооперации, развитие инфраструктурной базы исследований и разработок и развитие кадрового потенциала и привлечение молодежи в науку. На реализацию программы предусмотрено 400 млрд руб.

Как сообщили в правительстве Свердловской области, созданный научный центр будет заниматься подготовкой кадров и вести прикладные исследования для внедрения разработок в производство. По оценкам властей, это позволит компаниям выпускать конкурентоспособную продукцию, в том числе на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения. «Мы объединили усилия трех регионов в решении одной из ключевых задач — усиления глобальных конкурентных преимуществ территорий за счет роста инновационной активности и развития научно-производственной кооперации. Центр станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов»,— полагает господин Куйвашев.

В пресс-службе УрФУ рассказали, что участникам НОЦ будут предоставлены преференции, которые упростят взаимодействие между организациями: снятие административных барьеров, предоставление льготного доступа к объектам, установление особых режимов налогообложения и другие меры. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил, что университет выступил инициатором создания НОЦ и теперь готовит заявку для участия в конкурсе, который пройдет весной 2020 года. «Подписанное соглашение дает серьезные основания для победы в конкурсе по созданию НОЦ в рамках нацпроекта “Наука”»,— полагает господин Кокшаров. УрФУ уже сформировал перечень из более 50 потенциальных научно-технологических проектов для реализации на базе УМНОЦ, несколько предприятий и корпораций подтвердили готовность стать их участниками, сообщили в региональном правительстве.

Создание НОЦ на Урале высоко оценил президент РФ Владимир Путин, который приехал на «Иннопром» на следующий день, 10 июля. «Открытие центра станет драйвером развития региональной экономики. Такие центры были придуманы для того, чтобы объединить науку, образование и производство в один комплекс. У нас очень часто наука генерирует что-то, образование генерирует людей, потом с помощью этих людей появляются разработки, а промышленность об этом даже ничего не знает, все предпочитая закупать по импорту. Чтобы люди понимали, что ожидает промышленность, а промышленность знала, что генерирует наука и образование. Я очень рассчитываю, что эти 15 центров, которые заработают в ближайшее время, придут к такому эффекту»,— сообщил господин Путин на встрече со студентами УрФУ.

Вадим Шумков полагает, что новое сотрудничество поможет поднять имеющиеся компетенции всех его участников, уровень образования студентов, а также создать новые профессии. «Создание НОЦ — серьезный рывок и масса возможностей. Для вуза это перспективные исследования, приток студентов и исследователей, подготовка кадров по передовым направлениям и обмен технологиями. Для научных организаций — реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, вовлечение исследователей, содействие участию в международных коллаборациях ученых»,— сообщил господин Текслер. Он добавил, что для региона и бизнеса создание НОЦ поможет сформировать внутренние заказы на исследования, привлечь инвестиции крупных и средних компаний.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков уточнил, что вуз планирует включить в центр аэрокосмические проекты. «При вхождении в НОЦ мы предлагали две тематики: цифровую индустрию и аэрокосмическую технику, однако сошлись на одной теме — аэрокосмической технике. Это амбициозный проект, у Челябинской и Свердловской областей есть потенциал в этой части»,— сообщил он, отметив, что в сентябре вуз представит порядка 25–30 проектов.

НОЦ приманил новых участников

После подписания соглашения о создании НОЦ губернаторами договорились о сотрудничестве представители 15 научных, образовательных и бизнес-организаций. Новыми участниками центра стали Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ), Уральский государственный горный университет (УГГУ), четыре института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), институт реакторных материалов, НПО автоматики, группа «Синара», Южно-Уральский промышленный кластер (ЮУПК) и Челябинский завод электрооборудования. В рамках соглашения они запланировали проводить опытно-конструкторские работы, а также готовить кадры для решения научно-технологических и производственных задач.

Научные институты будут участвовать в большинстве направлений НОЦ: от медицины до математики и энергетики, сообщил председатель УрО РАН Валерий Чарушин. Он добавил, что участвовать в НОЦ будут почти все 20 институтов со своими индустриальными партнерами, а не только четыре института, которые подписали соглашение.

«Стратегический симбиоз промышленности, науки и образования станет прочной платформой для создания прорывных технологий. Их внедрение поможет развитию бизнесов и территорий присутствия наших предприятий»,— полагает генеральный директор «Синары» Михаил Ходоровский. НПО автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») заинтересовано в развитии проектов в области искусственного интеллекта, «умных городов» и беспилотного движения, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Мисюра. «Создание НОЦ поможет сделать сотрудничество предприятий и науки более системным. Такая работа должна осуществляться не только в рамках больших бюджетов, но и на уровне создания горизонтальных связей между техническими руководителями, инженерными, научными кадрами»,— пояснил он.

В УГГУ рассказали, что на его базе уже созданы НОЦ в сфере переработки промышленных отходов, которые теперь войдут в региональный центр. «Те рабочие группы, которые входят в состав наших центров, будут участвовать в анонсированных проектах УМНОЦ»,— сообщил ректор УГГУ Алексей Душин во время круглого стола, на котором в рамках «Иннопрома» представители Уральских университетов обсуждали реализацию нацпроектов. Студенты и специалисты УрГЮУ будут также востребованы в УМНОЦ, несмотря на инженерную тематику центра, полагает ректор университета Владимир Бублик. По его словам, образовательное учреждение будет обеспечивать правовое сопровождение проекта.

Позднее в пресс-службе полпреда УрФО сообщили, что госкорпорация «Росатом» и «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”» поддержат создание НОЦ на базе УрФУ. Условием является «заинтересованность организаций отрасли Свердловской и Челябинской областей в реализации конкретных исследовательских и конструкторских проектов». В Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) “Ъ-Урал” также сообщили о намерении присоединиться к участию в НОЦ.

Дарья Соколова