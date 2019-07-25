«Ювентус» отказался продавать «Зениту» своего центрального защитника

Турецкий центральный защитник итальянского «Ювентуса» Мерих Демирал не перейдет в ФК «Зенит». Руководство его нынешнего клуба ответило отказом на предложение петербуржцев. Об этом в Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Anche lo #Zenit ha fatto un tentativo dopo #Milan, #AtleticoMadrid e #Tottenham per Merih #Demiral. In tutti i casi la risposta della #Juventus e di Paratici e stata sempre la stessa: incedibile. #calciomercato— Nicolo Schira (@NicoSchira) 25 июля 2019 г.
Отметим, что помимо «Зенита» 21-летним игроком также интересовались испанский «Атлетико», английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», итальянские «Милан», «Рома» и «Фиорентина». Всем им в «Ювентусе» заявили, что этот футболист не продается.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что в «Зенит» в ближайшее время может перейти уругвайский защитник «Милана» Диего Лаксальт. За него петербуржцы якобы предложили итальянскому клубу €14 млн.