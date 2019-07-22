Свидетеля по делу Захарченко отпустили из-под стражи, пересчитав срок отбытия приговора

Мосгорсуд изменил приговор Ларисе Марчуковой, чьи свидетельские показания легли в основу обвинения бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии за взяточничество. Суд признал вынесенное ей по другому делу наказание отбытым, Марчукову освободили из-под стражи в зале суда.

«Время содержания Марчуковой под домашним арестом зачесть из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, один день под стражей — за полтора дня в колонии»,— огласил вердикт судья (цитата по «РИА Новости»).

В конце мая 2019 года Останкинский райсуд Москвы приговорил сестру бывшего финансового директора Нота-банка Ларису Марчукову к трем годам и трем месяцам колонии со штрафом 700 тыс руб. за подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка. Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ в 2015 году, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко.

В июне 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 3 млн руб. и воспрепятствование правосудию. Он был лишен звания полковника полиции и наград, а также оштрафован на 117,99 млн руб.

Подробнее о приговорах свидетелям по делу бывшего полковника читайте в материале “Ъ” «Растрата, к гадалке не ходи».