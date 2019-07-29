В Оренбуржье зарегистрирован кандидат в губернаторы от КПРФ

Максим Амелин от КПРФ представил документы для регистрации кандидата на должность губернатора Оренбургской области. Об этом сообщает облизбирком.

«Кандидат представил в Избирательную комиссию Оренбургской области 246 подписей депутатов представительных органов, первый финансовый отчет, письменное уведомление об отсутствии счетов в иностранных банках»,– говорится в сообщении.

Также Максим Амелин представил список из трех кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации Леонида Кайшева (ООО «Бузулукская Нефтесервисная Компания»), Владислава Рябова (второй секретарь Оренбургского областного отделения КПРФ) и Владимира Фролова (депутат Законодательного собрания Оренбургской области).

Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября текущего года. Сейчас обязанности главы региона исполняет председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер.

Георгий Портнов