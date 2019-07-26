Зарубежные СМИ: Кто вошел в кабинет Бориса Джонсона?

Борис Джонсон пообещал Британии начало «золотого века» после «Брексита». Для этого новый британский премьер-министр назначил на ключевые посты в правительстве евроскептиков, а весь кабинет охарактеризовал как «команду современной Британии». При этом Брюссель отказался возобновить переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал нынешний вариант договора, который Джонсон критиковал, «лучшим и единственно возможным». Однако, как отметили британские СМИ, Джонсон собрал команду, с которой явно намерен пройти через жесткие политические баталии. Кроме того, она включает рекордное количество представителей этнических меньшинств. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

Би-би-си отдает Борису Джонсону должное — процент представителей меньшинств в его правительстве оказался даже выше, чем в среднем по Британии (17% против 14%). При этом четверть кабинета — женщины. Однако авторы материала сомневаются в том, что этих людей действительно можно назвать срезом современного британского общества, хотя бы потому что большинство министров получили элитное частное образование, которое могут позволить себе очень немногие.

Борис Джонсон любит наводить мосты, пишет колумнист The Times, и пытался соединить берега Темзы, Британию и Францию, Шотландию и Ирландию. Разумеется, ни один мост не был построен, но они хотя бы символизировали оптимистичное будущее и единство. Однако состав нового кабинета министров Джонсона говорит о том, что время мостов прошло — никаких переговоров с противниками «Брексита» не будет, правительство ориентировано жестко вывести Британию из ЕС.

Колумнист The Telegraph вообще считает, что Борис Джонсон собрал не правительство, а специальную команду, чтобы запугать парламент и склонить его к сотрудничеству. Неслучайно Джонсон во время своей первой речи в качестве лидера партии спросил у парламентариев, не страшно ли им. Неловкое молчание после этого вопроса оказалось красноречивее любых слов. Да, они испугались.