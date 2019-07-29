Главврача центра медпрофилактики отстранили от должности

Свердловский суд Перми отстранил от должности главного врача ГБУЗ Пермского края «Центр медицинской профилактики» Марину Другову. Об этом сообщает портал primeru. Основанием для решения суда послужило ходатайство следователя УМВД Перми, который расследует уголовное дело в отношении госпожи Друговой.

Напомним, Марина Другова была задержана 18 июня по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, она похитила около 1 млн руб. средств, выделенных центру медпрофилактики. В дальнейшем в отношении госпожи Друговой были возбуждены еще два дела по аналогичной статье УК. Она находится на свободе под залогом в 3 млн руб.