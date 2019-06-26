Это ее лечебное дело

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, следственные органы УМВД Перми возбудили два новых уголовных дела в отношении главврача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марины Друговой. Она подозревается в хищении средств, которые начислялись в качестве зарплаты формально трудоустроенным работникам, а также под видом оплаты услуг центру, оказанных сторонней организацией. Ранее в отношении госпожи Друговой также были возбуждены два дела о хищениях. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде залога. Следствие также обратится в суд с ходатайством об отстранении Марины Друговой от должности.



По данным знакомых с ситуацией источников, Марина Другова подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения). Первое преступление касается трудоустройства на работу в центр так называемых «мертвых душ». «Фактически указанные лица функций, предусмотренных договорами, не выполняли, но на эти ставки регулярно начислялась заработная плата»,— говорит собеседник „Ъ-Прикамье“. Второе дело касается хищения денежных средств под видом оказания центру услуг сторонними компаниями. В обоих случаях речь идет о хищении нескольких сотен тысяч рублей.

Также, как утверждают источники, МВД якобы намерено обратиться с ходатайством в суд с заявлением об отстранении госпожи Друговой от исполнения обязанностей на период предварительного следствия по уголовному делу. Как ранее указывали полицейские, часть свидетелей являются работниками центра, которые находятся в подчиненном положении по отношению к подозреваемой. При этом преступления, которые ей были инкриминированы ранее, носят коррупционную направленность, так как были совершены с использованием служебного положения.

Напомним, 18 июня госпожа Другова была задержана по подозрению в двух других преступлениях, связанных со средствами, выделенными центру. Первое касается договора между ГБУЗ и АНО «Медицинская профилактика». Согласно его условиям, некоммерческая организация должна была оказать центру ряд услуг, но фактически, как считает следствие, этого не сделано. Тем не менее, АНО получила от заказчика более 366 тыс. руб. В ходе обследования помещений «Центра медицинской профилактики» в рамках закона об ОРД оперативники подраз­делений УЭБ и ПК УМВД Перми и ГУ МВД края обнаружили учредительные документы АНО, печать и доступ к расчетным счетам организации. Еще одно преступление также касается предполагаемого хищения средств центра под видом оказания услуг. На этот раз речь идет о договоре с ИП Гецко. По версии следствия, фактически они оказаны не были, а предприниматель вернул главврачу 597 тыс. руб. наличными.

В результате следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании Марине Друговой меры пресечения в виде заключения под стражу. Защитники подозреваемой, как и она сама, с ходатайством не согласились, предлагая в качестве альтернативы домашний арест либо залог. Сумму в размере 600 тыс. руб. готов был внести отец подозреваемой. В результате суд назначил залог в размере 3 млн руб., которые были внесены на следующий день. При этом госпоже Друговой запрещено пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с лицами, которым что-то известно об обстоятельствах дела.

Сама Марина Другова заявила, что не признает вины. По данным „Ъ-Прикамье“, изначально она отказывалась от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. В то же время, источники утверждают, что показания, которые могут изобличить ее, дали председатель АНО «Медпроф» Виталий Жуланов и ИП Гецко.

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что отстранение от исполнения должностных обязанностей является самостоятельной или дополнительной мерой процессуального принуждения. В большей части она направлена на пресечение новых противоправных деяний и исключение влияния на процесс доказывания. «В данном случае, если бы она была не отстранена, то возникла бы коллизия правовая: подозреваемой пришлось бы для выполнения трудовых функций ходить на работу (дабы не уволили за прогул), выполнять должностные обязанности, но при этом молчать, поскольку мера пресечения, избранная судом, запрещала ей взаимодействовать с сотрудниками»,— считает эксперт.

Дмитрий Астахов