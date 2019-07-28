Политологи оценили работу губернаторов-«технократов»

Аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) проанализировали деятельность недавно назначенных губернаторов-«технократов». Это, например, Андрей Никитин в Новгородской области или Алексей Цыденов в Бурятии, то есть деятели, которые до назначения на пост губернатора строили свою карьеру в крупных корпорациях или на госслужбе, не связанной с данным регионом. В АПЭК пришли к выводу, что «устойчивость» молодых губернаторов-«технократов» довольно высока. Так, только один из региональных управленцев — Дмитрий Овсянников в Севастополе — покинул свой пост. «Слухи об уходе остальных руководителей из возглавляемых ими регионов, как правило, связывают с вероятностью их повышения, а не реализации “кризисного” сценария»,— говорят аналитики.

Аналитики АПЭК представили доклад «Политика губернаторов-"технократов": от инфраструктуры к социальному развитию». К «технократам» политологи относят глав регионов, которые до перехода на свои должности строили в основном управленческую (например, в качестве топ-менеджеров крупных корпораций), а не публично-политическую карьеру. В большинстве случаев ключевые этапы карьеры таких руководителей не были связаны с регионами, которые они возглавили в итоге. Руководителям этого типа на момент назначения было, как правило, от 35 до 50 лет. Авторы исследования отмечают, что к «молодым технократам» можно отнести Максима Решетникова в Пермском крае, Алексея Цыденова в Бурятии, Андрея Никитина в Новгородской области. Кроме того, к губернаторам-«технократам» аналитики АПЭК относят и Игоря Руденю в Тверской области, Антона Алиханова в Калининградской области, экс-главу Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Авторы исследования отмечают, что практика направления в регионы губернаторов-«технократов» показала свою жизнеспособность.

Так, только один из региональных управленцев — Дмитрий Овсянников в Севастополе — покинул свой пост, при этом позиции остальных остаются устойчивыми. «Показательно, что слухи об уходе этих руководителей из возглавляемых ими регионов, как правило, связывают с вероятностью их повышения, а не реализации "кризисного" сценария»,— пишут аналитики АПЭК.

Кроме того, политологи обнаружили общий мотив в специфике управления губернаторов-«технократов». Как на старте своей губернаторской карьеры, так и на более поздних этапах эти управленцы публично уделяли основное внимание нескольким ключевым темам — инфраструктурным проектам и дорожному строительству, социальной сфере, повышению эффективности управления и бюджетного администрирования, а также инвестиционной привлекательности своего региона. Тем не менее приоритеты менялись.

Если на первом этапе после избрания внимание акцентировалось на проблемах инфраструктурного развития и решении финансовых проблем, то в дальнейшем более выражено внимание к социальной политике, отмечают авторы исследования.

В качестве примера аналитики АПЭК приводят Калининградскую область. Они изучили послание губернатора Калининградской областной думе на период 2018–2022 годов, его отчет за 2018 год и послание на 2019 год. В первом особое внимание было уделено экономической проблематике, основная цель послания — «сильная в экономическом плане Калининградская область». А во втором уже подчеркивается, что 60% объема утвержденной правительством Госпрограммы социально-экономического развития области на период 2021–2025 годов приходится на социальный блок, а «главным объектом внимания остается семья».

Аналогичные тенденции прослеживаются в Бурятии и Новгородской области. «Такая смена акцентов может объясняться несколькими причинами,— пишут аналитики АПЭК.— Во-первых, Владимир Путин ранее сам рассматривал вопросы социальной сферы (например, доступности образовательных учреждений) в комплексе с решением инфраструктурных проблем. Во-вторых, решение инфраструктурных проблем было не менее важной темой местной (в том числе политической) повестки регионов, чем строительство и реконструкция социальной инфраструктуры. Анализ дискуссий в прессе и соцсетях в этих регионах в 2016–2017 годах показывает, что позитивные ожидания в связи с назначением в качестве врио губернаторов-"технократов" были связаны именно с возможностью задействовать их лоббистский потенциал для решения подобных проблем».

В целом, по мнению аналитиков АПЭК, «технократы» первой волны смогли не только продемонстрировать очевидные лоббистские возможности при реализации крупных проектов, но и активно включились в работу с локальной повесткой.

Елена Рожкова