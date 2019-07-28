Израиль испытал комплекс ПРО, способный перехватывать ракеты в космосе

Израильские и американские военные успешно провели испытания комплекса противоракетной обороны (ПРО) «Хец-3», который способен перехватывать баллистические ракеты в космосе. Как сообщает министерство обороны Израиля, испытания проводились в американском штате Аляска, поскольку некоторые проверки нельзя выполнить на территории страны. Комплекс разрабатывался совместно с США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что результаты испытаний оказались «за гранью воображения». «"Хец-3" успешно перехватил баллистические ракеты за пределами атмосферы на таких высотах и скоростях, которые мы не видели раньше»,— написал он в Twitter.

Напомним, что в 2018 году США выделили Израилю рекордные $705 млн на развитие противоракетной обороны. Эти средства были направлены на то, чтобы помочь государству защититься от угроз от шиитского движения «Хезболла», из сектора Газа и со стороны Ирана. Финансирование израильской ПРО при этом идет сверх соглашения о военной помощи США, которая составляет более $3 млрд в год.