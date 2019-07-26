Борис Минц временно остался без активов

Британские замки, отели и офшорные компании теперь временно не принадлежат Борису Минцу — Высокий суд Лондона арестовал имущество беглого миллиардера почти на $600 млн. Список замороженных активов опубликовал портал «Открытые медиа». В перечне — поместья с бассейнами и полями для гольфа, коммерческая недвижимость в трех странах и счета в нескольких международных банках. Ограничения наложены в рамках иска банка «Траст», который требует с семьи Минца более $700 млн. Какое имущество попало под арест суда? И сможет ли истец компенсировать ущерб за счет этих активов? Разбирался Григорий Колганов.

Список того, что нажито непосильным трудом семьей Минца, получился впечатляющим — 92 офшорные и 15 российских компаний, 21 объект недвижимости в России, жилая высотка в Израиле, четыре фешенебельных отеля в Британии и три роскошных поместья там же. Среди них — шотландский замок, в который, как сообщала несколько лет назад бульварная пресса, хотела переехать поп-звезда Тейлор Свифт.

Правда, как обнаружили журналисты, самые «вкусные» активы либо формально не принадлежат Минцам, либо находятся в залоге. Это относится и к британским отелям с поместьями, и к российским объектам. Например, строительные компании, работающие в Москве, заложены Сбербанку и банку «Пересвет». Так что «Трасту» взыскать ущерб за счет этого имущество будет довольно проблематично, уверен британский юрист Дмитрий Гололобов: «Если активы в залоге, естественно, речь идет о защищенных кредиторах, у которых есть преимущество. То есть лицо, которое является реальным юридическим владельцем, например, недвижимости, приходит и говорит: "Этот актив не принадлежит господину Минцу, у меня есть соответствующие документы. Пожалуйста, не рассматривайте его как то имущество, на которое распространяются ограничения"».

Ранее в рамках разбирательства с «Трастом» Высокий суд Лондона разрешил Борису Минцу тратить не более 10 тыс. фунтов в неделю — это примерно 800 тыс. руб. Но адвокаты оспорили такое решение, указав, что сумма не покрывает ежедневные расходы семьи миллиардера.

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Неужели финансовое положение Минцев настолько плачевное, что им пришлось закладывать и распродавать имущество? В этом сомневается начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Скорее всего, по его словам, операции с активами проводились для того, чтобы как раз защитить их от взысканий через суд: «Я думаю, что он предусматривал подобный вариант.

Напомню, что он развелся, и что-то можно было отписать супруге, после чего довольно долго отсиживаться в Лондоне, проводя бесконечные судебные процессы, отбиваясь от кредиторов.

Российские бумаги, я думаю, он потеряет. А вот с зарубежными активами, конечно, повозиться подольше придется».

В таком случае банку «Траст», который оценил ущерб от мошеннических сделок Минца в $700 млн, практически ничего не удастся вернуть? Это не совсем так, уверяет партнер ФБК Legal Александр Ермоленко. По его словам, спрятать имущество под залогами еще не значит получить его назад, зато позволяет вести переговоры с истцами на своих условиях: «Это не означает, что активы, например, останутся в распоряжении Бориса Минца или он сможет их вернуть.

То есть это способ для формирования какой-то переговорной позиции.





Хотите — забирайте сейчас, все равно вы этого не получите, потому что оно заложено; а если хотите получить что-то побыстрее, то давайте какую-то скидку или рассрочку».

Санированный государством банк «Траст» предоставил Высокому суду Лондона $250 тыс. в счет будущих издержек. Но позже эта сумма была увеличена до $2 млн из-за сложности дела. Как бы расходы истца не сравнялись с компенсацией, которую в итоге удастся взыскать с заложенного имущества Минца.

Кроме того, стало известно, что банк «Траст» попросил Арбитражный суд Москвы обанкротить компанию O1 Group Finance, принадлежащей структурам Бориса Минца. Фирма допустила серию дефолтов по своим облигациям — в итоге истец потерял на этом более 19 млрд руб.