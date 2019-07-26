Алексей Карякин может возглавить Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин может возглавить Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил источник в региональной власти.

Схема размещения территориальных органов Росприроднадзора была утверждена в июне 2019 года. Центрально-Черноземное управление будет отвечать за пять регионов — Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области. Располагаться оно будет в Воронеже. Преемник господина Карякина пока не определен, но среди кандидатур рассматриваются руководитель управления экологии Воронежа Наталья Ветер, депутат Бутурлиновского райсовета, заместитель координатора реготделения ЛДПР Александр Баймурзаев и «варяг» из другого региона.

Подробнее о предполагаемом увольнении Алексея Карякина — в материале “Ъ-Черноземье” «Алексея Карякина выводят из сада».

Олег Мухин