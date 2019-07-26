Россия распробует виски от Конора Макгрегора

Виски Конора Макгрегора впервые начнут продавать в России: поставки ирландского крепкого напитка Proper No. Twelve от борца смешанного стиля стартуют в сентябре. Эксклюзивным импортером алкоголя в России стала компания AST.





Виски будет доступен только в ресторанах, барах и алкогольных бутиках, а цена за бутылку Proper No. Twelve в 700 мл может достигать 2,5 тыс. руб., рассказал "Ъ FM" гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов: «Этот виски очень востребован на тех рынках, на которые он уже пришел и продается. Только в связи с этим мы получаем продукцию только в августе-сентябре, тогда как договоренность была достигнута еще в прошлом году, но не было достаточного объема напитка. Кроме того, Россия выделена как четвертый рынок в мире, на который этот виски приходит, и это значит, что он важен и для Конора, и для Proper No. Twelve в целом. Однако они смогут выделить нам только определенную локацию этого продукта. Поэтому мы его будем позиционировать пока только в местах потребления на месте, то есть в клубах, ресторанах, барах. Этот виски хорошего качества, он четыре года выдерживается в бочке из-под бурбона. Его подвергают трехкратной дистилляции, как и все сорта ирландского виски. Это будет позиционирование в категории "Ирландский виски", то есть цена окажется на 10% выше, чем у Jameson, например».

Виски Proper No. Twelve не сможет конкурировать с другими ирландскими крепкими напитками, потому что у Макгрегора нет эксклюзивной рецептуры, считает руководитель Школы сомелье Эркин Тузмухамедов: «Бой Конора Макгрегора наделал много шума. Соответственно, появление одноименного виски вызвало большое оживление. Но в этом алкоголе нет ничего особенного. Это маркетинг, безусловно, использование громкого имени. Проблема в том, что есть современные ирландские виски, а сейчас там зарегистрировано 32 дистиллерии. Большая часть этих заводов использует спирты, произведенные всего лишь на трех заводах: Midleton, Cooley и Bushmills. Все остальные новые заводы, согласно европейскому законодательству, должны выдерживать виски минимум три года. Большая часть этих 20 заводов начали свою деятельность в нынешнем веке.

У них еще нет готовых спиртов, так что виски Конора Макгрегора — это фактически разливайка, но с прекрасным маркетингом.

Рынок сбыта, безусловно, большой, потому что все-таки эти виды спорта — бои без правил и бокс — пользуются в нашей стране невероятной популярностью. Как и в любом премиальном продукте, в этом случае в стоимость заложена эта имиджевая составляющая, которая в данном случае очень высока. Так как продукт премиальный, особых конкурентов у него, наверное, не будет. Потому что основных игроков, например, Jameson, очень сложно побить. Он производит 70% всего ирландского виски. Если говорить про потребителей напитка от Конора Макгрегора, то ими, вероятно, станут зрители боев без правил, со шрамами, брутальной внешностью, которые ездят на тонированных "шестерках", либо на тонированных Maybach. Плюс к этому, конечно, прыщавые юнцы, которые хотят походить на этого кумира».

В России Конор Макгрегор приобрел наибольшую известность после проигрыша дагестанскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову осенью прошлого года. Тогда поединок закончился потасовкой — члены их команды поддержки подрались.

Ранее Forbes признал Нурмагомедова самым успешным российским представителем шоу-бизнеса и спорта.

Ольга Сергиенко