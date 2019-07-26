В Татарстане этим летом погибло порядка 240 млн пчел — профессор КФУ

В Татарстане этим летом погибло более 3 тыс. пчелосемей, в каждой из которых число особей могло достигать до 80 тыс. пчел. По оценке профессора кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Малика Мукминова, в республике могли погибнуть до 240 млн особей.

Массовая смерть пчел в российских регионах свидетельствует о необходимости пересмотреть отношение к использованию ядохимикатов в сельском хозяйстве, заявил господин Мукминов. «Если вблизи пасеки находится обработанное ядохимикатам поле, то пчела, возвращаясь к себе в улей, может попасть в облако пестицидов или гербицидов. Когда концентрация пестицидов или гербицидов, принесенных пчелами в улей, достигает смертельных доз, пчелиные семьи начинают погибать»,— объясняет профессор.

Как писал “Ъ-Казань”, в Татарстане может снизиться производство меда из-за массовой гибели пчел в республике. Объем татарстанского меда в этом году уменьшится примерно на 1 тыс. тонн — с 7 тыс. тонн в 2018-м до 6 тыс. тонн в этом году.

“Ъ-Казань”