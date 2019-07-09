В Татарстане ожидают снижения производства меда из-за массовой гибели пчел

В Татарстане может снизиться производство меда из-за массовой гибели пчел в республике. Как сообщил «Интерфаксу» гендиректор бюджетного учреждения «Управление аквакультуры и пчеловодства Республики Татарстан» Фаиз Динмухаметов, объем татарстанского меда в этом году уменьшится примерно на 1 тыс. тонн — с 7 тыс. тонн в 2018-м до 6 тыс. тонн в этом году.

По данным учреждения, в республике уже погибли 2,5 тыс. пчелиных ульев. Как отметил господин Динмухаметов, это не окончательные цифры, потому что опасный период для пчеловодства еще не закончился: «Сейчас только июль, до начала уборки еще 1,5-2 месяца, сейчас пойдут обрабатывать гербицидами, озимые посеют — снова обработают поля химикатами».

Массовая гибель пчел фиксируется также в других регионах — к примеру, в Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Курской и Тульской областях. Проблему связывают с обработкой посевов средствами химической защиты сельскохозяйственных культур, в частности, рапса, который зацветает в июле.

Минсельхоз России выразил «обеспокоенность» массовой гибелью пчел, а также заявил о значительном материальном ущербе пчеловодству. Однако чиновники считают, что не только обработка пестицидами могла стать причиной гибели пчел, и рекомендуют пчеловодам устанавить точную причину произошедшего в аккредитованных лабораториях.

Также минсельхоз направил в регионы рекомендации для предотвращения мора пчел. В частности, аграрии должны предупреждать о применении химикатов не позднее, чем за три дня. А на границах обработанных территорий должны устанавливаться щиты с указанием «обработано пестицидами» и инструкциями о мерах предосторожности и сроках сохранения опасности на этих участках.

“Ъ-Казань”