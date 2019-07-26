Посольство вчиталось в жалобы на британское образование

Британское образование перестало удовлетворять россиян: в посольстве РФ в Лондоне сообщили, что получают жалобы от родителей, чьи дети учатся в стране по коротким летним программам, многие даже вынуждены забирать подростков из школ раньше окончания срока учебы. Что не устраивает россиян? И так ли все страшно на самом деле? Об этом — Иван Якунин и Яна Пашаева.

Летняя британская школа — не самый дешевый вариант для каникул: три недели языковых курсов на родине Шекспира стоят около 250 тыс. руб. Программы, помимо уроков английского и экскурсий, включают в себя и творческие кружки, и занятия спортом — например, крикетом или стрельбой из лука.

Выбор школ для россиян огромный, рассказал гендиректор агентства по образованию за рубежом Hartford Partners Леонид Натапов: «Практически все школы и университеты задействованы в этих летних программах. Но качественных предложений крайне мало, порядка 5%. В остальных случаях есть проблемы в той или иной степени. Мы отправляем детей с руководителями, у нас до крайности ситуация никогда не доходит».

Одна из главных претензий россиян, по данным посольства, условия проживания. Как правило, учеников селят в резиденциях, или, проще говоря, общежитиях, реже — в британских семьях. Нина Колташова, гендиректор компании ITEC, которая специализируется на зарубежном образовании, говорит, что перестала отправлять россиян в семьи именно из-за большого количества нареканий: детям было зачастую тяжело ужиться с незнакомцами, а условия в доме казались скромными, ведь участники таких программ — это дети из обеспеченных семей. Обстановка в резиденциях получше, но и там никаких излишеств, отмечает эксперт: «Даже в самых хороших образовательных учреждениях, например, колледже Marlborough, где училась Кейт Миддлтон, бывают комнаты на шестерых человек с удобствами на этаже. Но там учатся английские дети, для них это все нормально».

Жалуются россияне и на британскую медицину, поэтому в посольстве рекомендуют проводить диспансеризацию детей перед поездкой. Нина Колташова подтверждает, что все простудные заболевания в Великобритании предлагают лечить парацетамолом, но к серьезным ситуациям там все-таки подходят ответственно: «Да, у нас очень разные подходы.

Для них температура 37,8 — это несерьезно.

Англичане с такой температурой идут на занятия, играют в футбол. Поэтому у нас есть, например, там и свои представители, которые могут все это организовать и отвести ребенка к врачу, когда местные медики считают, что оснований для беспокойства нет».

Вместе с тем, в Великобритании испортилось и отношение к россиянам, считает мама участницы такой программы Елена — ее дочь в июле провела две недели в школе английского города Бат: «Именно русских детей почему-то исключали из учебного процесса, то есть они присутствовали на уроке, но с ними не разговаривали, их не спрашивали. Плюс в интернациональных группах — а в нашем потоке были испанцы, итальянцы, израильтяне — часть учеников тоже не хотели с нашими детьми общаться, вплоть до того, что допускали нелицеприятные комментарии из серии "а, эти русские"».

Сама Елена считает, что многое зависит от региона. Год назад ее дочь ездила в Истборн и осталась довольна. Мама другой девочки Елена Долматова рассказала, что ее дочь участвовала в таких программах шесть раз и ни разу не сталкивалась с проблемами: «Однажды моя дочь жила в семье пенсионеров в Ирландии и рассказывала, что они вечерами за ужином что-то вместе обсуждали. За счет этого она переборола страх перед общением на иностранном языке, мне это очень понравилось.

Что касается жилищных условий, то за шесть лет у нас ни разу не было негатива.

У меня дочь летом живет в резиденциях при школах, там все хорошо».

Все собеседники “Ъ FM” сошлись во мнении, что в целом жалоб от россиян на обучающие программы в Британии больше не стало. Недостатки были всегда. Но почему посольство сообщило об этом сейчас? Эксперты не исключают, что за этим стоит политика и желание перетянуть на родину те капиталы, которые сейчас вливаются в Британию, особенно в контексте того, что в России открывается все больше международных школ.

Специалисты отмечают, что за последние пять лет спрос на британские образовательные программы среди россиян упал. Но объясняют это не жалобами на условия, а девальвацией рубля.