Паводок в Приамурье подтопил более 240 жилых домов в 12 населенных пунктах

Паводок в Амурской области подтопил более 240 жилых домов в 12 населенных пунктах, на территории был введен режим ЧС, сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский на совещании в Благовещенске под руководством главы МЧС Евгения Зиничева. Пик паводка ожидается в Благовещенске 27 июля.

«Всего за время прохождения паводка на территории области зарегистрировано подтопление 244 жилых домов в восьми населенных пунктах, 1248 приусадебных участков в 12 населенных пунктах»,— сообщил господин Венглинский (цитата по ТАСС). Кроме того, из-за паводка повреждено более 60 участков автомобильных дорого общей протяженностью 200 км.

По словам регионального министра, на большей части территории края наблюдается нормализация обстановки и сход поверхностных вод с подтопленных мест. При этом ожидается, что в дальнейшем паводок сместится на реку Зея с достижением опасных отметок, в связи с чем прогнозируется риск возникновения ЧС в ближайшие три дня на территории четырех муниципальных образований (в Белогорском, Мазановском, Свободненском и Селемджинском районах).

В ходе совещания Евгений Зиничев отметил, что информирование населения в районах подтопления ведется на должном уровне, а также поручил усилить работу по подворному обходу жителей. При этом министр подчеркнул, что ситуация на реке Зея может развиваться по модели 2013 года, когда случилось самое масштабное за последние годы наводнение региона Дальнего Востока.

Напомним, проходящие с начала недели паводки на реках Селемджа и Зея в Амурской области отнесены к категории опасных явлений. По прогнозам, всего в зону подтопления попадет 21 населенный пункт. В регионе введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют сильные дожди на территории области в понедельник, 29 июля.