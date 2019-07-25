Амурская область перешла на режим ЧС из-за резкого подъема воды в реках

Власти Амурской области сегодня, 25 июля, на заседании комиссии по ЧС приняли решение о введении в регионе режима ЧС, сообщили “Ъ” в областном правительстве.

Как сообщается, вслед за Ивановкой Зейского района затопило село Норск. Населенный пункт, расположенный на левом берегу разлившейся реки Селемджи и в 6 км ниже устья реки Норы (приток Селемджи), за считаные часы начал уходить под воду. Население в срочном порядке эвакуируется в пункты временного размещения в Февральске. По состоянию на 18:00 (12:00 мск) из Норска в Февральск эвакуированы 119 человек, в том числе 53 ребенка.

По данным правительства области, в Приамурье подтоплено уже 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, а также 997 приусадебных участков. Водные потоки повредили 156 км автодорог (45 участков) на территории 15 районов.

Проходящие паводки на реках Селемджа и Зея отнесены к категории опасных явлений. По прогнозам, всего в зону подтопления попадет 21 населенный пункт в пяти муниципальных образованиях: Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы.

Глава МЧС России Евгений Зиничев в пятницу намерен лично оценить обстановку в Амурской области. По данным ведомства, планируются облет Мазановского и Селемджинского районов и координационное совещание по вопросу прохождения паводка.

Майя Зорина, Благовещенск