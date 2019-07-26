На юге Китая обнаружили 11 яиц динозавра

В городе Хэюань на юге Китая десятилетний мальчик обнаружил 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, сообщила газета Daily Mail. Отмечается, что в ближайшее время палеонтологи проведут дополнительные раскопки.
Science-loving boy, 10, discovers a nest of 11 dinosaur eggs https://t.co/tZcYnrMdLq— Daily Mail Online (@MailOnline) July 25, 2019
Газета сообщила, что мальчик пытался найти на земле какой-нибудь подходящий инструмент для открытия грецкого ореха, но обнаружил в почве что-то похожее на кусок камня, «который выглядел особенно». Позже эксперты из музея подтвердили, что камень был яйцом динозавра, а в результате раскопок удалось обнаружить еще десять яиц. Каждое яйцо имеет длину около девяти сантиметров.
Яйца были доставлены в музей динозавров города для дальнейших исследований.
Ранее палеонтологи из Университета провинции Альберта (Канада) сообщили, что располагают останками самого крупного из когда-либо найденных в мире тираннозавров (Tyrannosaurus Rex). Это одновременно и самые крупные останки динозавра, извлеченные из канадской земли.
Подробнее о находке — в материале “Ъ”.
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