На юге Китая обнаружили 11 яиц динозавра

В городе Хэюань на юге Китая десятилетний мальчик обнаружил 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, сообщила газета Daily Mail. Отмечается, что в ближайшее время палеонтологи проведут дополнительные раскопки.

Science-loving boy, 10, discovers a nest of 11 dinosaur eggs https://t.co/tZcYnrMdLq — Daily Mail Online (@MailOnline) July 25, 2019

Газета сообщила, что мальчик пытался найти на земле какой-нибудь подходящий инструмент для открытия грецкого ореха, но обнаружил в почве что-то похожее на кусок камня, «который выглядел особенно». Позже эксперты из музея подтвердили, что камень был яйцом динозавра, а в результате раскопок удалось обнаружить еще десять яиц. Каждое яйцо имеет длину около девяти сантиметров.

Яйца были доставлены в музей динозавров города для дальнейших исследований.

Ранее палеонтологи из Университета провинции Альберта (Канада) сообщили, что располагают останками самого крупного из когда-либо найденных в мире тираннозавров (Tyrannosaurus Rex). Это одновременно и самые крупные останки динозавра, извлеченные из канадской земли.

Подробнее о находке — в материале “Ъ”.