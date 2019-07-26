Главные новости к утру 26 июля

Моряки, находившиеся на задержанном Украиной танкере Neyma, вернулись в Россию. У всех членов экипажа были взяты показания, после чего компания-судовладелец купила им билеты в Москву. Моряки проходят свидетелями по делу и обязаны являться на допросы по вызову следователя. Почему СБУ задержала танкер

Что известно о танкере Neyma Читать далее

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой. Спортсменка вынуждена будет пропустить турнир Citi Open, участие в US Open также под вопросом. Как теннисистку не пускают в США

Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержали у выхода из здания Мосгоризбиркома в ночь на пятницу, 26 июля. Ее доставили в ОВД «Тверское», адвоката на допрос пустить отказались. Полицейские вручили Любови Соболь повестку на допрос в СКР. Он назначен на 11:00.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о приостановке всех соглашений с Израилем. Заявление было сделано после сноса десяти палестинских зданий в районе Сур-Бахер в оккупированном Восточном Иерусалиме. Действия Израиля осудили Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и Франция. О том, как США предлагают урегулировать конфликт в Израиле,

О предстоящих 26 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.