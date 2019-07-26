Главные анонсы 26 июля

Московская городская избирательная комиссия проведет заседание, на котором будет принято решение касательно незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ранее рабочие группы МГИКа отклонили жалобы оппозиционных кандидатов. Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили утром 25 июля повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 УК РФ (препятствие работе избирательных комиссий). Подробнее

В Москве пройдет 464-е пленарное заседание Совета Федерации России. Планируется, что сенаторы рассмотрят законы о продлении «дачной амнистии», о привлечении инвестиций с использованием краудфандинга, а также о предоставлении микрофинансовым организациям дополнительных возможностей по идентификации клиентов.

В Комсомольске-на-Амуре пройдут церемонии прощания с детьми, погибшими в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в ночь на 23 июля. В результате пострадали 13 человек, включая восемь детей, четверо из которых погибли. Подробнее

С 26 по 29 июля в России пройдут матчи третьего тура Чемпионата премьер-лиги по футболу. О матчах второго тура

В немецком Хоккенхайме пройдет гран-при Германии по гонкам «Формула-1».