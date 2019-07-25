Президент Палестины заявил о приостановке всех соглашений с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что прекращает выполнение всех подписанных ранее соглашений с Израилем в соответствии с требованиями Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает агентство Wafa. «Мы не подчинимся диктату и попыткам навязать грубую силу, особенно в Восточном Иерусалиме»,— сказал господин Аббас. Он также ответил, что Палестина отказывается принимать «сделку века».

Заявление последовало в ответ на снос Израилем десяти палестинских зданий в районе Сур-Бахер в оккупированном Восточном Иерусалиме. В мае Верховный суд Израиля постановил, что здания в поселении были построены палестинцами с нарушениями и должны быть снесены. Военные Израиля в ходе рейдов в разных районах Западного берега реки Иордан также арестовали 19 разыскиваемых палестинцев. Действия Израиля осудили Германия, Великобритания, Бельгия, Польша и Франция.

Подобные решения неоднократно принимались палестинским руководством в последние годы, но они остались только на бумаге и не были реализованы. Палестинские источники сообщили израильскому изданию Ynet, что, по их мнению, в отношениях между Израилем и Палестиной не произойдет никаких реальных изменений

О том, как США предлагают урегулировать конфликт в Израиле,— в материале “Ъ” «"Сделка века" обретает контуры».