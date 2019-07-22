Израиль арестовал 19 палестинцев на Западном берегу Иордана

Военные Израиля в ходе рейдов в разных районах Западного берега реки Иордан арестовали 19 разыскиваемых палестинцев, сообщила Армия обороны Израиля. Кроме того, израильские силовики начали подготовку к сносу поселения Сур-Бахер в пригороде Восточного Иерусалима.

«В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке подразделений полиции и службы пограничной полиции арестовали 19 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре, беспорядках и насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат»,— говорится в сообщении Армии обороны страны (цитата по ТАСС). По данным местного новостного ресурса Ynet, поздно ночью к пограничному барьеру от Западного берега привезли технику для сноса поселения. Снос домов был одобрен Высоким судом Израиля.

В мае суд постановил, что здания в поселении были построены палестинцами с нарушениями. Инстанция предложила жителям демонтировать постройки. Срок исполнения этого постановления завершился в прошлую пятницу.

Напомним, израильские полицейские регулярно проводят рейды в районах Западного берега реки Иордан, чтобы обнаружить людей, которые якобы причастны к террористической деятельности со стороны Палестины. В последние несколько месяцев, в частности, неоднократно задерживали экс-министра по делам Иерусалима Аднана Хуссейни.

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