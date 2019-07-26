Биткойн не прижился в «Москва-Сити»

Падение курса биткойна отразилось и на рынке недвижимости. Башня «Меркурий», которая в деловом центре «Москва-Сити» принадлежит владельцу одноименной группы Игорю Кесаеву, лишилась одного из арендаторов — компании Bitfury, специализирующейся на блокчейн-технологиях и майнинге криптовалют. Договор об аренде сроком на пять лет был подписан всего год назад, а арендатор уже допустил дефолт по арендным платежам.

Владеющее башней «Меркурий» ООО «Промтехноком» требует 36,3 млн руб. у российской «дочки» Bitfury, следует из картотеки арбитражных дел. Представитель «Промтехнокома» уточнил “Ъ”, что иск связан с задержкой арендных платежей: в 2018 году стороны подписали договор, но Bitfury не выполнила свои обязательства и допустила дефолт по арендным платежам. В «Промтехнокоме» добавляют, что «Bitfury очень хотела площади именно в "золотой башне" (у "Меркурия" облицовка оранжевого цвета.— “Ъ”), так как биткойн ассоциируется с золотом». В самой Bitfury не ответили на запрос “Ъ”. Bitfury переехала в «Меркурий» из коворкинга Cabinet Lounge на Лубянке. В этой башне компания заняла 1,6 тыс. кв. м.

Bitfury создана в 2011 году Валерием Вавиловым и специализируется на майнинге криптовалют и работе с блокчейном. Помимо России, у Bitfury есть офисы в Канаде, Лондоне, Китае, Нидерландах и других странах.

Башня «Меркурий» миллиардера Игоря Кесаева начала активно заполняться арендаторами лишь в начале 2018 года, хотя была сдана в эксплуатацию еще в 2014 году. С приходом год назад новой команды высокий уровень вакантности удалось сократить: по данным CBRE, сейчас незанятыми остаются около 15 тыс. кв. м из 90 тыс. кв. м офисов. Среди крупнейших арендаторов башни — металлургическая компания «Норникель», инвестиционная компания Alma Group, ритейлер «Дикси» и телеканал World Fashion Channel. Около 10 тыс. кв. м владеет Japan American Tobacco.

Финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков утверждает, что аналогичных по величине арендных сделок у других майнинговых компаний не было. А с учетом отрицательной динамики биткойна ждать крупных сделок от компаний из сферы криптовалют не стоит, считает он. Пик курса биткойна пришелся на декабрь 2017 года, когда его стоимость достигала $20 тыс. Сейчас показатель в два раза ниже: один биткойн стоит около $10 тыс.

По подсчетам господина Новикова, летом 2018 года ставка аренды в «Меркурии» составляла 25–30 тыс. руб. за 1 кв. м, а с учетом эксплуатационного платежа годовой арендный бюджет Bitfury мог достигать 60 млн руб. Такой платеж является существенным даже для стабильного бизнеса, не говоря о компании из нового, достаточно рискованного сектора, констатирует эксперт. При этом он не исключает, что конфликт с Bitfury случился даже не из-за высоких ставок в «Меркурии», а из-за качества арендаторов. Андрей Новиков предполагает, что новая команда хотела показать положительную динамику загрузки, а надежность контрагентов оставалась на втором плане.

Директор департамента офисной недвижимости Accent Capital Владимир Рыбаков согласен, что майнинговые компании можно отнести к рискованным арендаторам, «поскольку этот бизнес довольно молодой и его будущее не является очевидным». Он утверждает, что судебный иск — крайняя мера в арендных спорах, так что у собственника уже либо есть потенциальный арендатор на площади Bitfury, либо майнеры не единожды нарушали условия договора. По данным Accent Capital, доля вакантных площадей в «Меркурии» достигает 20%, что в два раза выше, чем в среднем по «Москва-Сити», а нового арендатора «Промтехноком» вряд ли сможет найти ранее чем через три-пять месяцев. Впрочем, в CBRE придерживаются другой позиции: консультанты уверены, что Bitfury сама потеряла интерес к аренде площадей в башне.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов