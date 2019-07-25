Следственный комитет постучался в улей

Пчелиный мор, охвативший этим летом несколько десятков регионов России, наконец заинтересовал правоохранительные органы. Следственный комитет России (СКР) по Орловской области возбудил два уголовных дела по факту нарушения правил обработки полей химикатами. Потерпевшими являются владельцы девяти пасек, в том числе одной из крупнейших в регионе, которая полностью лишилась насекомых. По данным следствия, она могла пострадать от действий растениеводческой структуры ГК «РусАгро». На данный момент ущерб оценивается в 11 млн руб., но общие потери орловских пчеловодов еще предстоит определить, поскольку следствие отрабатывает эпизоды и в других районах области. По данным властей, этим летом погибло около 5% зарегистрированных в регионе пчелосемей.

22 июля управление СКР по Орловской области возбудило два уголовных дела по факту нарушений правил борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекших по неосторожности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 249 УК РФ). В первом случае речь идет о происшествии в Корсаковском районе на пасеке Александра Камышникова, где погибли семьи в 323 ульях. Во втором случае потерпевшими стали восемь фермеров Малоархангельского района, совокупно лишившиеся 286 пчелосемей. Также проверка проводится по инцидентам в Свердловском и Покровском районах (еще более 200 ульев).

По данным следствия, пчелы господина Камышникова стали жертвой обработки двух полей ООО «Отрадаагроинвест» — растениеводческой структуры ГК «РусАгро». 10 июня в 19 вечера сотрудники предприятия начали внеплановую обработку посевов яровой пшеницы гербицидами, работы продолжались до 8 утра. При этом они «не приняли своевременных и достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан». Через три дня пасечник, ульи которого располагались неподалеку от обрабатываемых полей, обнаружил «горы мертвых пчел». СКР квалифицировал это как тяжкие последствия.

Сам потерпевший пояснил “Ъ”, что в Корсаковском районе пострадали практически все пасеки.

«Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени — в зависимости от технологии. Но заявление написали только два пчеловода, которые этим живут. Остальные имеют пасеки как подсобное хозяйство и просто не верят, что смогут доказать что-то в суде»,— сказал Александр Камышников.

По его словам, «Отрадаагроинвест» уведомляет о проведении предстоящих работ, но при попустительстве властей делает это формально: в местной газете «Восход», которая выходит раз в неделю. «Они пишут: в ближайшие три дня будет проводиться обработка в таких-то населенных пунктах — и перечисляют практически весь район. Что значит — "в ближайшие три дня". В итоге каждый год все пасеки понемногу попадают под потраву. Я борюсь с ними уже три года, обращался в районную администрацию, писал письма, но ответ отдела сельского хозяйства был гениален: "они нас не слушаются". Хотя если арендатор нарушает пункт о сохранности экологической среды, то у него можно изъять землю»,— сказал Александр Камышников.

Как рассказали “Ъ” в прокуратуре Орловской области, материалы проверки которой легли в основу уголовных дел, ущерб пасеке Александра Камышникова составил более 6 млн руб. Сам пчеловод уточнил, что стоимость одного улья рассчитывается исходя из цены на мед. Таким образом, совокупный размер ущерба в рамках двух возбужденных дел может превысить 11 млн руб. Впрочем, в СКР пока не оперируют конкретными цифрами, призывая дождаться результатов следственной экспертизы.

В ГК «РусАгро» причастность структуры к гибели пчел Александра Камышникова отрицают. «Поля яровой пшеницы в районе деревни Харлеевка действительно подвергались обработке в ночь с 10 на 11 июня. За три дня в газете Корсаковского района "Восход" было сделано объявление о предстоящих работах. Обработка проводилась сертифицированными средствами защиты, которые имеют все документы соответствия: "Оптимум, ВР", "Кредо, СК", "Гранд Плюс, ВДГ", "ЭТД-90, Ж"»,— пояснили “Ъ” в агрохолдинге. Там также уточнили, что в районе пострадавших пасек у «Отрадаагроинвеста» нет медоносных культур.

Получить комментарий в ООО «Ленинское», сотрудники которого подозреваются в нарушении правил обработки полей цветущей горчицы в Малоархангельском районе, не удалось: телефоны компании не отвечали на звонки “Ъ”.

По данным вице-губернатора Орловской области по развитию АПК Дмитрия Бутусова, на текущий момент в регионе погибло около 1,6 тыс. пчелосемей из 40 тыс. официально зарегистрированных — примерно 5% ульев.

«Инцидент такого масштаба у нас случается впервые, однако некоторый процент гибели пчел есть каждый год, поскольку интенсивность сельского хозяйства растет. Из-за опасности применяемых химикатов сельхозпроизводители обязаны информировать не только пчеловодов, но и всех жителей. В большинстве случаев формально они соблюдают эту процедуру, но, как показывает практика, графики обработки меняются практически на ходу. В итоге взаимодействие оказывается неэффективным»,— сказал чиновник.

Случаи массовой гибели пчел этим летом зафиксированы в нескольких десятках регионов России: в Удмуртии, Мордовии, Татарстане и Марий Эл, в Алтайском крае, а также Курской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской и других областях.

По оценке президента Национального союза пчеловодов России Арнольда Бутова, речь идет о гибели 25% от общего числа пчелосемей, которое составляет около 5 млн.

Власти ряда регионов прорабатывают вопрос компенсации потерь. Например, в Курской и Липецкой областях планируют выделить пострадавшим пчеловодам деньги на покупку новых ульев — чуть более 3 тыс. руб. на пчелосемью.

Андрей Прах, Олег Мухин, Воронеж