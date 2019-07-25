В Новосибирске наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха

Сервис мониторинга качества воздуха CityAir зафиксировал повышенный уровень загрязнения воздуха в Новосибирске. По данным сервиса, с 21 июля индекс качества воздуха в столице Сибири составляет 8 ед. Для сравнения: с 1 по 20 июля он держался на уровне 2-4 ед.

Индекс качества воздуха (AQI) — общий показатель загрязнения воздуха на основе концентраций нескольких видов загрязнителей. Основные показатели — различные виды пыли, прежде всего PM2.5 и PM10 (взвешенные частицы размером не более 2.5 мкм и не более 10 мкм соответственно). По данным CityAir, с 21 по 25 июля концентрация PM2.5 и PM10 в Новосибирске варьируется в диапазоне от 96 до 304 мг на куб. м.

Режим «черного неба» вводился в Новосибирске 23-24 июля. По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 25 июля метеоусловия будут способствовать «накоплению вредных примесей, общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится повышенный». 24 июля Роспотребнадзор не выявил превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В областном МЧС сообщили, что ситуация стабилизируется в течение нескольких дней. После обеда 25 июля синоптики прогнозируют дождь и грозы.

Как дым от лесных пожаров добрался до Новосибирска — в материале “Ъ-Сибирь” «Сибири закоптили небо»

Юлия Сасевич