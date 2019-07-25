Деньги на полосу

Как стало известно “Ъ-Юг”, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» требует от Ростовского завода гражданской авиации №412 (РЗГА) заплатить за пользование его аэродромом после закрытия воздушной гавани в декабре 2017 года. Завод был вынужден принимать и отправлять там самолеты до октября 2018 года, поскольку у него нет альтернативной взлетно-посадочной полосы. В ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» заявляют, что в тот период РЗГА был единственным пользователем аэродрома, поэтому должен полностью оплатить его содержание, которое составляло 2 млн руб. в месяц. На заводе с этим не согласны и готовы заплатить только за реально совершенные взлеты-посадки пяти самолетов из расчета 40 тыс. руб. за каждую.



Арбитражный суд Ростовской области 19 июля зарегистрировал заявление ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» к ответчику ОАО «Ростовский завод гражданской авиации» (информация об этом опубликована в картотеке суда). Иск к производству пока не принят.

Напомним, компания ««Аэропорт Ростов-на-Дону» — это старый ростовский аэропорт, расположенный на восточной окраине донской столицы. Как рассказал “Ъ-Юг” директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» (управляет компанией) Евгений Красиков, обращение в суд обусловлено тем, что в декабре 2017 года аэропорт был закрыт для полетов, но, несмотря на это, Ростовский завод гражданской авиации (РЗГА) использовал его аэродром для взлета-посадки ремонтируемых самолетов до октября 2018 года. «ОАО “Аэропорт Ростов-на-Дону” вынуждено было нести расходы, связанные с обеспечением эксплуатации посадочной площадки в период с декабря 2017 по октябрь 2018 года»,— отметил Евгений Красиков. В связи с этим компания обратилась в арбитражный суд с заявлением об установлении стоимости оказанных авиаремонтному заводу услуг в указанный период и определении порядка оплаты, пояснил топ-менеджер.

В РЗГА не против заплатить ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», но не согласны с расчетом суммы, который делает его руководство. Как пояснил “Ъ-Юг” гендиректор ООО «Группа Агроком» (РЗГА входит в группу) Сергей Сапотницкий, до закрытия аэропорта завод платил ему порядка 40 тыс. руб. за каждый взлет и посадку самолета. По этому же принципу должна быть рассчитана сумма за пользование его аэродромом после закрытия, считает топ-менеджер. «Однако наши оппоненты заявили, что, поскольку тогда кроме завода услугами аэропорта больше никто не пользовался, мы должны полностью оплатить его содержание с декабря 2017 по октябрь 2018 года. Мы такой подход не принимаем»,— говорит господин Сапотницкий. По его словам, заявленная аэропортом стоимость содержания аэродрома составляет 2 млн руб. в месяц.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, на момент закрытия аэропорта РЗГА располагал действующими контрактами на ремонт пяти воздушных судов.

По мнению Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», арбитражный суд может отказать ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» в рассмотрении иска. «Нельзя подать заявление об установлении стоимости оказанных услуг. Закон не предусматривает такого способа защиты права. Возможно, суд порекомендует истцу уточнить предмет иска, например потребовать взыскания убытков»,— говорит юрист.

РЗГА расположен в непосредственной близости от старого аэропорта Ростова-на-Дону, предприятие с советских времен использовало его взлетно-посадочную полосу для приема и отправки ремонтируемых воздушных судов. В конце 2017 года распоряжением правительства РФ этот аэропорт был закрыт в связи с началом работы нового ростовского аэропорта «Платов».

Ростовский завод гражданской авиации №412 начал работу в 1941 году. Предприятие осуществляло капитальный ремонт самолетов Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ту-134, а также их техническое обслуживание. В числе заказчиков завода — Минобороны РФ, МВД, МЧС и другие государственные структуры, а также крупные компании. После того как стало невозможно принимать воздушные суда из-за закрытия старого ростовского аэропорта, предприятие было вынуждено отказаться от «самолетного» направления, оставив лишь ремонт двигателей.

Вадим Водолазов