Лесами вокруг Байкала готовы пожертвовать ради железных дорог

Леса вокруг Байкала могут вырубить ради модернизации БАМа и Транссиба, во всяком случае, такую возможность допустили в правительстве — там планируют внести изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал». В частности, компания РЖД хочет разрешить сплошные вырубки леса для строительства железнодорожной инфраструктуры. Ранее такую возможность также допускал нацпроект «Экология». В свою очередь, экологи считают, что такие меры разрушат экосистему Байкала: есть существенный риск эрозии почв, что ведет к стеканию в озеро глины и песка.

С лесами вокруг Байкала и так уже достаточно проблем, и строительство железных дорог только усугубят их, уверена председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская: «Нам в настоящее время нельзя допускать проведение сплошных вырубок ради увеличения пропускной способности РЖД. Многие лесные участки уже уничтожены пожарами, другие — подверглись нападению насекомых и болезням, плюс ко всему, еще действуют "черные лесорубы". Нужно найти другие трассы для прокладки этих магистралей.

Конечно, экономически для РЖД это выгодно, но это невыгодно для Байкала, для нас с вами.

Я уже давно собиралась встретиться с руководством компании, в том числе и в связи с историей в Северобайкальске (по соседству находится база РЖД, — прим. ред.), потому что там у них находится железнодорожное депо, и все отходы, в том числе и от промывки вагонов и цистерн, спускаются напрямую в Байкал. Конечно, надо договариваться, потому что жить нам всем на этой планете, нашим детям, правнукам, только во взаимодействии».

Впрочем, решение еще окончательно не принято. Реализацию таких проектов сдерживают множество российских и международных документов, отметил научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики ВШЭ Александр Багин: «Любые линейные объекты, будь то железные дороги, трубопроводы и линии электропередач, затрагивают лесные угодья. Есть постановление правительства, по которому составной частью проектов стоимостью свыше 1 млрд руб. является оценка их экологических последствий. Россия подписалась под обязательствами "Целей в области устойчивого развития ООН", там есть как раз пункты об ответственном производстве и потреблении, охране экосистем суши, морей и океанов. Такие инфраструктурные проекты, конечно, нужны. Другое дело, как их осуществлять с минимальными негативными последствиями для окружающей среды. Мировая практика говорит о возможности использования компенсирующих мероприятий в случае вырубки лесов».

В Минприроды не смогли предоставить «Коммерсантъ FM» оперативный комментарий о планах по вырубке лесов вокруг Байкала. О модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей власти говорят уже давно. Компания «Российские железные дороги» взялась за эти проекты в 2013 году. Общая их стоимость — более 0,5 млрд руб.

Владимир Соколов