Ученые нашли изменения в мозге американских дипломатов, пострадавших от «акустических атак» на Кубе

Ученые Университета Пенсильвании опубликовали результаты МРТ-исследования мозга 40 американских дипломатов, которые работали в посольстве США в Гаване в 2016–2017 годах и были отозваны оттуда после целой серии загадочных заболеваний. Начиная с лета 2017 года американские дипломаты и члены их семей жаловались на неприятные симптомы, включая тошноту, головокружение, временную потерю слуха, зрения, памяти и т. п. По их мнению, они подвергались внешнему воздействию — вероятно, звуковому, каких-то акустических приборов или оружия. Эти случаи называют акустическими атаками, а вызываемое ими состояние — гаванским синдромом. Обычные проверки состояния пострадавших никаких значительных проблем здоровья не выявили. Источник воздействия, если таковой имелся, установлен не был, расследование ФБР по этому факту еще не завершено. Однако США сократили штат дипломатов в Гаване, а позже по аналогичным причинам было сокращено число сотрудников в посольстве Канады.

Ученые Университета Пенсильвании решили сделать МРТ мозга пострадавших и сравнить результаты с мозгом не подвергавшихся такому воздействию людей. Исследование выявило значительные различия: у пострадавших значительно меньше объем белого вещества при одинаковом объеме серого вещества, больше объем серого вещества промежуточного мозга и мозжечка, а также имеются отклонения, которые могут сказываться на качестве зрения и слуха. По словам авторов исследования, выявленные особенности не похожи на те, что появляются при черепно-мозговых травмах или сотрясении мозга, но факт изменений в мозге налицо. В заключении ученые отметили, что «клиническое значение выявленных различий не установлено, могут понадобиться дополнительные исследования».

Кубинские власти прокомментировали эту научную публикацию, отметив, что данное исследование только еще больше запутывает ситуацию и нисколько не помогает приблизиться к реальной причине болезненного состояния американских дипломатов.

Алена Миклашевская