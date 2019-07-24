Депутат Шерин не прошел муниципальный фильтр на выборах липецкого губернатора

Депутат Государственной думы Александр Шерин, выдвинутый липецким отделением ЛДПР на выборы губернатора региона, подал документы для регистрации в качестве кандидата. При этом собрать необходимое количество подписей муниципалов в свою поддержку он не сумел: в активе господина Шерина 106 автографов из 163 необходимых. Таким образом, избирком Липецкой области откажет ему в регистрации.

Сам депутат пояснил “Ъ”, что его «не пустили» на выборы из-за реальной угрозы врио губернатора Игорю Артамонову, которого выдвинула «Единая Россия»: «Я бы разбил его в первом туре». Александр Шерин утверждает, что команда действующего главы региона якобы дала негласное распоряжение главам и депутатам муниципалитетов, 94% из которых представляют партию власти, отдать за него только 102 подписи (еще четыре — представители ЛДПР). «Депутаты от “Единой России” отняли у меня конституционное право быть избранным. Да здравствуют демократия и свободные выборы!» — резюмировал господин Шерин.

Также не сумел набрать необходимого количества подписей оппозиционный депутат облсовета Олег Хомутинников, которого выдвинула Партия народной свободы. Все остальные выдвиженцы, в том числе кандидат от КПРФ Сергей Токарев и кандидат от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова, преодолели минимальную планку фильтра. Если в их документах не будет брака, участие в выборах примут семь человек.

О предвыборной ситуации в регионе — в публикации “Ъ-Черноземье” «Игорь Артамонов поборется с аграриями».

Андрей Прах, Воронеж