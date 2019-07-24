Власти Иркутской области объяснили, почему не ликвидируют загрязнение на «Усольехимпроме»

У правительства Иркутской области нет полномочий организовать работу по ликвидации загрязнения на промышленной площадке «Усольехимпрома», сообщает пресс-служба регправительства. Напомним, накануне глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что необходимо решить проблему с заводом «Усольехимпром», который она назвала «экологическим Чернобылем». Предприятие располагается в городе Усолье-Сибирское, в 90 км от Иркутска. С 2010 года оно находится в процедуре банкротства.

В сообщении пресс-службы регправительства отмечается, что ООО «Усольехимпром» располагается на федеральной земле, а объекты завода принадлежат частным собственникам. По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, регион направлял предложения в Минприроды РФ включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на 2019–2021 годы в рамках национального проекта «Экология». В ответ Минприроды РФ сообщило, что финансирование будет возможно после включения «Усольехимпрома» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Региональные чиновники дважды направляли материалы для включения в ГРОНВОС, но получали из Минприроды РФ отказ, так как цех ртутного электролиза находится на промплощадке еще действующего предприятия, и включение станет возможным лишь по завершении процедуры банкротства. За счет средств областного бюджета проведено обследование территории, подготовлена проектная документация по ликвидации ртутного загрязнения, в настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Проект рассчитан на три года, к работам планируется приступить в 2020 году.

В феврале 2019 года указом губернатора Иркутской области в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации на территории «Усольехимпрома» введен режим функционирования повышенной готовности. Также регправительство организовало круглосуточную охрану и патрулирование на площадке завода. Ранее территория комбината была общедоступной и активно расхищалась. Как рассказал “Ъ”, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве заксобрания Иркутской области Роман Габов, на промплощадку беспрепятственно проникали расхитители имущества. «Опасные хлор и соединения хлора в цистернах находились в общем доступе. В июне прошлого года чуть не случилась трагедия. Охотники за металлом стали распиливать цистерну, и хлор вылился на землю. Город не пострадал чудом — роза ветров в этот день была направлена в другую сторону»,— рассказал Роман Габов.

Екатерина Еременко, Иркутск