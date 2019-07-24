Росприродназор предупредил о возможной экологической катастрофе из-за завода в Иркутской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила в интервью газете «Известия», что необходимо решить проблему с заводом «Усольехимпром» в Иркутской области, ведомство настаивает на его рекультивации. «Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль"»,— сказала Светлана Радионова.

По ее словам, на этом предприятии находится большое количество ртутьсодержащих остатков, производство заражено ртутью. «В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает»,— пояснила глава Росприроднадзора.

В ходе интервью госпожа Радионова также отметила, что штрафы за нарушения в сфере экологии нужно увеличить. По ее словам, сейчас они в среднем составляют от 5 до 20 тыс. руб., и «чрезвычайно малы».

Представитель ведомства считает, что размер штрафа для юридических лиц должен составлять от 50 тыс. до 1 млн руб. При этом необходимо сделать так, чтобы работу предприятия можно было приостановить в случае нарушения. Для индивидуальных предпринимателей штраф должен составлять 10 до 500 тыс. Для физических лиц — 5–50 тыс. руб., отмечает госпожа Радионова.