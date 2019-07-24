ВТБ в первом полугодии нарастил кредиты населению на 29%

Банк ВТБ в первом полугодии нарастил розничный кредитный портфель на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из управленческих данных ВТБ, сформированных на основе РСБУ.

Портфель кредитов населения ВТБ за первые 6 месяцев 2019 года вырос до 3,1 трлн руб., когда в первом полугодии 2018 года он составлял 2,4 трлн руб. (рост на 29%). При этом банковский сектор в целом, по оценке ВТБ, продемонстрировал меньшие темпы роста — 23%. При этом наиболее востребованными у населения были ипотека и кредиты наличными. Последние продемонстрировали рост на 22%.

Одновременно банку удалось быстрее рынка нарастить портфель привлеченных средств населения. Если годом ранее он составлял 3,5 трлн руб., то по итогам первого полугодия 2019 года — 4,1 трлн руб. (рост на 16%). Рынок при этом вырос лишь на 8%. Однако, в структуре привлеченных средств снизилась доля текущих средств физлиц (дешевые пассивы) и выросла с 76.67% до 77,47% доля вкладов (дорогие пассивы).

Как следует из презентации банка, во втором полугодии ВТБ планирует открыть 46 новых отделений, подключить к Единой биометрической системе около 800 отделений (для сбора биометрии населения), а также ввести новый розничный продукт — предобренное рефинансирование для досрочного погашения текущих кредитов.