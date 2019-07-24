«Трезвая Россия» оценила потери экономики от питейных заведений в жилых домах в 3 трлн рублей

Теневой оборот от алкогольных заведений, находящихся в жилых домах, составляет около 700 млрд руб. в год, сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов проекта «Трезвая Россия». По их мнению, общие экономические потери от «рюмочных и пивных» в домах ежегодно составляют более 3 трлн руб.

«Экономические потери в России от "наливаек" ежегодно превышают 3 трлн руб. На рубль, который подобный бизнес имеет в обороте, государство и общество теряют пять рублей: смертность в трудовой части населения, затраты на медицинскую помощь, рост криминогенной составляющей, бытовые конфликты»,— сообщила «Трезвая Россия». По словам экспертов, в 2015 году подобных заведений по всей стране было 76 тыс., сейчас — 95 тыс. В докладе проекта отмечено, что большая часть населения негативно относится к таким заведениям.

«Не первый год в регионах России остро стоит вопрос противодействия так называемым "наливайкам", когда под видом кафе, квазиобщепиты 24 часа продают крепкий алкоголь. <…> В этих заведениях торгуют суррогатным алкоголем»,— приводятся в докладе слова руководителя «Трезвой России» Султана Хамзаева. Организация предлагает дать региональным властям полномочия вводить ограничения по реализации алкоголя в отношении заведений.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил запретить продажу сигарет и спиртного в магазинах шаговой доступности. Если их убрать с прилавков магазинов у дома, то россияне будут покупать такие товары гораздо реже, уверен господин Брюн.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Жилые дома ограждают от алкоголя и табака».