Энергоемкость российского ВВП не считается

В докладе Аналитического центра при правительстве (АЦ) «ТЭК России — 2018» отмечается, что возобновление экономического роста в 2017 году не обеспечило прогресса в энергоэффективности. «Росстат и BP зафиксировали заметный рост потребления энергии в России в 2017 году (примерно на 1,5%). Поскольку темп экономического роста был примерно таким же (1,6%), достигнута лишь стабилизация энергоемкости (по данным BP — минимальное снижение) после кризисного 2016 года. Энергоемкость ВВП остается выше минимума 2013–2014 годов»,— отмечают в АЦ.

АЦ оценивает этот показатель как соотношение нефтяного эквивалента к ВВП в долларах 2011 года — по паритету покупательной способности. Оценки на данных МЭА и Росстата свидетельствуют: энергоемкость ВВП в 2016–2017 годах не сильно отличалась от уровня 2007 года (см. график). Одна из причин расхождения данных — разные методы оценки потребления первичной энергии, отмечают в Центре по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ).

Отметим, что цифры АЦ не соответствуют оценкам, приведенным в отраслевом госдокладе Минэкономики за 2017 год: тогда снижение энергоемкости ВВП по сравнению с 2012 годом (в ценах 2012 года) составило 5%. В ведомстве при этом отмечали, что отсутствие адекватных данных о динамике энергоемкости ВВП за прежние периоды не позволяет судить о прогрессе в выполнении поставленной президентом в 2008 году цели снизить показатель на 40% к 2020 году по сравнению с 2007-м. Расчеты ЦЭНЭФ демонстрируют: по сравнению с 2007 годом энергоемкость ВВП не изменилась. «И десять лет назад, и сейчас энергоемкие производства занимают 70% экономики»,— поясняет глава ЦЭНЭФ Игорь Башмаков.

Напомним, что в 2015–2017 годах правительство фактически отказалось от реализации этой цели, сократив финансирование программ энергоэффективности в сто раз: с 5 млрд руб. до 50 млн руб. При этом полномочия в этой сфере были переданы от Минэнерго Минэкономики. Сейчас, по словам источников “Ъ”, Минэкономики «в панике готовит новый ежегодный госдоклад» по энергосбережению и энергоемкости. Причина проблем — отсутствие адекватной соответствующей статистики: за десять лет чиновники даже не смогли наладить систему учета и сбора соответствующих данных.

Алексей Шаповалов