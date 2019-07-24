Покупки нагрузят сбором

Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб. Его вместе с пошлиной уплачивает относительно небольшая часть покупателей иностранных интернет-магазинов в случае, если сумма заказа превышает лимит в €500 в месяц. Однако с 2020 года порог уменьшится до €200 за посылку.

Таможенный сбор за обработку товаров, которые ввозятся физическими лицами в Россию для личного пользования и за которые они обязаны уплатить пошлину, с 1 января 2020 года должен составить 500 руб., следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минфином на regulation.gov.ru. Текущая ставка таможенного сбора была установлена еще в 2004 году в размере 250 руб. Она применяется при ввозе физическими лицами товаров стоимостью выше беспошлинного порога, в том числе приобретаемых в рамках интернет-торговли, и уплачивается в дополнение к пошлине. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили.

С 1 января 2019 года покупатель из России вправе получить товары из иностранного интернет-магазина без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за этот порог он обязан заплатить пошлину в 30% от суммы превышения, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита. С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться не на человека, а на каждую посылку дороже €200. Ее ставка будет 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

Таможенный сбор, как и пошлину, уплачивают получатели грузов, говорит вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко. Само по себе повышение сбора понятно, рассуждает он: в Россию идет колоссальное количество грузов, среди них много дешевых, нагрузка на таможню растет, требуются инвестиции на поддержание инфраструктуры. Если сбор в 500 руб. рассматривать как процент от стоимости посылки в €200, то на этом фоне сумма не критична и мера вряд ли сильно ударит по интернет-магазинам, считает он.

Сейчас, по данным Федеральной таможенной службы, значительная часть посылок ниже беспошлинного порога, поэтому увеличение ставки не окажет существенного влияния на покупки через иностранные интернет-площадки, полагает руководитель таможенной практики в PwC Марина Волкова. Но принимая во внимание поэтапное снижение норм беспошлинного ввоза товаров, можно ожидать некоторого роста расходов покупателей, признает она. «Для дорогостоящих посылок размер ставки в 250 руб., как сейчас, или 500 руб., как предлагается в проекте, не столь существенен»,— указывает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Дополнительный платеж в 500 руб. приведет к удорожанию менее чем на 3% при чеке в 15 тыс. руб., так что, если беспошлинный порог не обнулят, особого эффекта повышение сбора иметь не должно, соглашается руководитель одной из трансграничных интернет-площадок. Но идея опустить порог до нуля «активно муссируется», напоминает собеседник. В этом случае недорогие отправления, которыми занимаются практически все участники рынка, ориентированные на Китай, подорожают существенно, их объемы могут просесть, полагает он.

Уплата сбора в 500 руб. обернется дополнительными тратами для многих россиян, что может негативно отразиться на b2c-сегменте трансграничной торговли, опасается директор по логистике Boxberry International Александр Завалишин. «Рост финансовой нагрузки на граждан и бизнес не принесет пользы рынку»,— считает он. Идея обложить посылки сбором не нова, добавляет глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, потенциально это может уменьшить количество покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Владислав Новый, Дмитрий Шестоперов