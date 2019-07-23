24 июля, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Число отравившихся едой от Healthy Food увеличилось до 86

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве возросло до 86. «Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию»,— сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Диагноз сальмонеллез поставили 50 отравившимся, у остальных — острая кишечная инфекция. Детей среди заболевших нет.

Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. Проверка производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» выявила многочисленные нарушения. В итоге Роспотребнадзор опечатал цех и кафе Healthy Food в торговом центре «Афимолл Сити» и закрыл часть вендинговых автоматов.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя