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Саблистки Яна Егорян (слева) и Ирене Векки

Фото: AP

Российские саблистки выиграли золото чемпионата мира

Сборная России (Яна Егорян, Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина) по фехтованию одержала победу над французскими спортсменками в финале командных соревнований на саблях на чемпионате мира в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 45:40.

Третье место на чемпионате заняли южнокорейские спортсменки, которые одержали победу над командой из Италии. Счет составил 45:35.

Ранее россиянки выиграли золото на чемпионате мира по фехтованию на рапирах.

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