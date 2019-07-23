Российские саблистки выиграли золото чемпионата мира

Сборная России (Яна Егорян, Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина) по фехтованию одержала победу над французскими спортсменками в финале командных соревнований на саблях на чемпионате мира в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 45:40.

Третье место на чемпионате заняли южнокорейские спортсменки, которые одержали победу над командой из Италии. Счет составил 45:35.

Ранее россиянки выиграли золото на чемпионате мира по фехтованию на рапирах.