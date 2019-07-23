Суд отказался проверять на полиграфе полицейских, которых Сидоров и Мордасов обвинили в пытках

Судьи отказались назначить проверку на полиграфе полицейским, которых Влад Мордасов и Ян Сидоров обвиняют в пытках. Очередное заседание по делу проходило во вторник, 23 июня, в здании Ростовского областного суда.

Ростовский областной суд продолжает слушание дела Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина, обвиняемых в покушении на преступление, организации массовых беспорядков и участии в них. На сегодняшнем заседании выступили в качестве свидетелей двое сотрудников центра по противодействию экстремизму — Валентин Краснокутский и Мухатдин Урусов. Ранее они брали показания подсудимых Влада Мордасова и Яна Сидорова. Последние утверждают, что в ходе допроса к ним применялось физическое и психологическое давление, кроме того, в помещении во время допроса якобы находились другие полицейские, что не соответствует нормам законодательства. На судебном заседании полицейские отвергли все обвинения в пытках и давлении на свидетелей, на что подсудимые заявили ходатайства о проверке сотрудников центра по противодействию экстремизму на полиграфе.

Судьи отказались назначить экспертизу. «Вопросы, которые ходатайствует поставить на разрешение экспертов Сидоров в соответствии со статьей 196 ПК РФ не относятся к обязательным вопросам, требующим назначения судебной экспертизы»,— пояснил судья. Он отметил, что вопросы, которые ходатайствует поставить перед экспертами Ян Сидоров относятся к оценке показаний свидетеля, а этим должен заниматься суд, а не эксперты.

Как сообщалось ранее, 5 ноября 2017 года Владислав Мордасов и Ян Сидоров вышли на площадь перед зданием правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Они были задержаны полицией, а затем их привлекли к административной ответственности за несанкционированный митинг, но не отпустили. Через несколько дней стало известно, что против них возбуждено уголовное дело. По версии следствия, молодые люди с помощью чата в Telegram пытались организовать массовые беспорядки для свержения власти. Ряд правозащитных организаций признали Владислава Мордасова и Яна Сидорова политзаключенными.

Кристина Федичкина