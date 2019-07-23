Врио липецкого губернатора предложил снести скандальный памятник Сталину

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов назвал памятник Иосифу Сталину, установленный около местного обкома КПРФ, незаконным и подлежащим демонтажу. Об этом он заявил в ходе коллегии областного УМВД, где обсуждался недавний инцидент с осквернением генералиссимуса. «Я узнал, что бюст Сталина установлен незаконно. А что незаконно, то должно быть удалено»,— цитирует господина Артамонова портал Gorod48.

В пресс-службе врио губернатора уточнили, что при установке памятника в 2015 году якобы не были соблюдены необходимые требования: проект не прошел процедуру увековечения памяти выдающихся личностей, а также не был одобрен депутатами горсовета. «Стало быть, он вне закона и его действительно нужно демонтировать. Суды всех инстанций примут такое решение, невзирая ни на общественное мнение, ни на личность Иосифа Виссарионовича»,— уточнили в пресс-службе. Там также отметили, что этим вопросом должна заниматься мэрия Липецка.

Первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев рассказал “Ъ”, что у коммунистов есть все необходимые документы на установку бюста Сталина, в том числе решение комиссии по увековечению. «Была рекомендация установить его в помещении обкома, но никакого запрета не было. Памятник установлен на придомовой территории, эти квадратные метры находятся в нашей долевой собственности. Закон все это позволяет»,— пояснил господин Разворотнев. Он напомнил, что «все, кто начинал борьбу с памятниками, плохо кончали», и призвал Игоря Артамонова заняться первоочередными проблемами региона.

Напомним, в ночь на 21 июля неизвестные залили бюст Сталина монтажной пеной, а также попытались подорвать входную дверь в офис КПРФ. На данный момент полиция проводит проверку по этому факту. Памятник и ранее подвергался нападкам: его обливали красной краской и пытались разбить молотком.

Андрей Прах, Воронеж